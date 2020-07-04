Не портите ребенку жизнь! Комаровский рассказал, какие ошибки совершают родители

Евгений Комаровский рассказал, как выходить изначально слабого ребенком и какой уход был бы в таком случае оптимальным. Соответствующий пост опубликован доктором в социальной сети Instagram.

Евгений Комаровский считает, что правильный уход за ребенком в детстве решает многие проблемы. И, если действовать неправильно, можно просто испортить ребенку жизнь.

"Если к неадекватному уходу добавится неадекватное лечение (со множеством фуфломицинов, профилактической антибиотикотерапией, необоснованными госпитализациями, запретами на прогулки и т.д.) - так итоговому результату уж точно не позавидуешь", - пишет эксперт.

По словам врача, адекватность родителей и правильный уход определяет детское здоровье приблизительно на 90%. "Мамы и папы влияют на здоровье ребенка в 10 раз больше, чем все врачи, вместе взятые. Только бы эти мамы и папы были готовы учиться и брать на себя ответственность за собственных детей", - резюмирует Комаровский.

Доктор отмечает, что зачастую дети болеют ОРВИ. С возрастом частота острых респираторных вирусных инфекций уменьшается, но лишь в том случае, если меняется образ жизни.

В таких случаях крайне важно начать правильно питаться к определенному возрасту и заниматься спортом. Если изменений не будет, то целый букет хронических болячек обеспечен.

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