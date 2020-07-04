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Не псуйте дитині життя! Комаровський розповів, які помилки роблять батьки

STYLERЖиття    04.07.2020 - 09:25
Не псуйте дитині життя! Комаровський розповів, які помилки роблять батьки
Комаровський про лікування дітей (фото: РБК-Україна)

Комаровський розповів, як не можна доглядати за дитиною

Євген Комаровський розповів, як виходити з дитинства слабку дитину і які б дії будуть в такому випадку оптимальними. Відповідний пост опублікований доктором в соціальній мережі Instagram.

Євген Комаровський вважає, що правильний догляд за малечею в дитинстві вирішує багато проблем. І, якщо діяти неправильно, можна просто зіпсувати дитині життя.

"Якщо до неадекватного догляду додасться неадекватне лікування (з безліччю фуфломіцинов, профілактичної антибіотикотерапією, необґрунтованими госпіталізаціями, заборонами на прогулянки і т. д.) - підсумковому результату вже точно не позаздриш", - пише експерт.

За словами лікаря, адекватність батьків і правильний догляд визначає дитяче здоров'я приблизно на 90%. "Батьки впливають на здоров'я дитини в 10 разів більше, ніж усі лікарі разом узяті. Тільки б ці батьки були готові вчитися та брати на себе відповідальність за власних дітей", - резюмує Комаровський.

Доктор зазначає, що часто діти хворіють на ГРВІ. З віком частота гострих респіраторних вірусних інфекцій зменшується, але лише в тому випадку, якщо змінюється спосіб життя.

У таких випадках дуже важливо почати правильно харчуватися до певного віку і займатися спортом. Якщо змін не буде, то цілий букет хронічних болячок забезпечений.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, як лікувати дитячі коліки.

Ми писали, що Комаровський розповів, що має бути всередині кожної аптечки.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Комаровский
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