ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не портите ребенку жизнь! Комаровский рассказал, какие ошибки совершают родители

STYLERЖизнь    04.07.2020 - 09:25
Не портите ребенку жизнь! Комаровский рассказал, какие ошибки совершают родители
Комаровский о лечении детей (фото: РБК-Украина)

Комаровский рассказал, как нельзя ухаживать за ребенком

Евгений Комаровский рассказал, как выходить изначально слабого ребенком и какой уход был бы в таком случае оптимальным. Соответствующий пост опубликован доктором в социальной сети Instagram.

Евгений Комаровский считает, что правильный уход за ребенком в детстве решает многие проблемы. И, если действовать неправильно, можно просто испортить ребенку жизнь.

"Если к неадекватному уходу добавится неадекватное лечение (со множеством фуфломицинов, профилактической антибиотикотерапией, необоснованными госпитализациями, запретами на прогулки и т.д.) - так итоговому результату уж точно не позавидуешь", - пишет эксперт.

По словам врача, адекватность родителей и правильный уход определяет детское здоровье приблизительно на 90%. "Мамы и папы влияют на здоровье ребенка в 10 раз больше, чем все врачи, вместе взятые. Только бы эти мамы и папы были готовы учиться и брать на себя ответственность за собственных детей", - резюмирует Комаровский.

Доктор отмечает, что зачастую дети болеют ОРВИ. С возрастом частота острых респираторных вирусных инфекций уменьшается, но лишь в том случае, если меняется образ жизни.

В таких случаях крайне важно начать правильно питаться к определенному возрасту и заниматься спортом. Если изменений не будет, то целый букет хронических болячек обеспечен.

Напомним, что Комаровский рассказал, как лечить детские колики.

Мы писали, что Комаровский рассказал, что должно быть внутри каждой аптечки.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Комаровский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь