На портале "Дія" заработала новая услуга: теперь можно обойтись без похода в ЗАГС

Украинцы могут теперь подать заявление о регистрации брака онлайн - на портале "Дія". Нужно только выбрать место, время и формат проведения церемонии.
Детальную инструкцию опубликовали в Telegram-канале "Мінцифра".
Теперь гражданам Украине не нужно посещать отделы Государственной регистрации актов гражданского состояния для подачи заявления о регистрации брака. Сделать запись, можно не выходя из дома и эта процедура займет около 15 минут.
Для того чтобы подать заявление, вам и вашему партнеру понадобятся компьютеры или телефоны с подключением к интернету.
Детальная инструкция процедуры:
1. Авторизоваться на портале Дія и перейти в раздел "Семья".
2. Выбрать услугу "Заявление о браке"
3. Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации.
4. Оплатить административный сбор
5. Подписать заявление электронной подписью.
6. Чтобы ваш партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке с почты и подписал его электронной подписью.
После этого выбранный ЗАГС отправит вам ответ и детали по поводу церемонии на почту. Процесс подачи заявления онлайн займет менее 15 минут. А после - вам нужно будет лишь посетить ЗАГС в день вашей росписи.
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