RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На порталі "Дія" з'явиться важлива функція з купівлі-продажу

Автор: Людмила Жукова

На порталі "Дія" з'явиться дуже важлива і потрібна послуга для українців. Незабаром там можна буде купити й продати автомобіль.

Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

"Найближчим часом автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн. Дане нововведення передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня № 1007 "про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Де буде доступна послуга

Послуга буде доступна для громадян в Електронному кабінеті водія та на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Дія".

Як це буде працювати

Продавець і покупець, авторизувавшись, будуть заповнювати договір про купівлю-продаж автомобіля в електронному вигляді, і після цього документ автоматично передається в сервісний центр МВС для проведення всіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами.

Після позитивної обробки адміністратором продавець і покупець будуть проставляти кваліфіковані електронні підписи та договір про купівлю-продаж авто буде вважатися укладеним.

Відзначається, що незабаром послуга буде доступна для українців.

Як ми раніше писали, COVID-сертифікати вже можна роздрукувати на порталі "Дія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія