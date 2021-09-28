На порталі "Дія" з'явиться важлива функція з купівлі-продажу

"Найближчим часом автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн. Дане нововведення передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня № 1007 "про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Де буде доступна послуга

Послуга буде доступна для громадян в Електронному кабінеті водія та на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Дія".

Як це буде працювати

Продавець і покупець, авторизувавшись, будуть заповнювати договір про купівлю-продаж автомобіля в електронному вигляді, і після цього документ автоматично передається в сервісний центр МВС для проведення всіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами.

Після позитивної обробки адміністратором продавець і покупець будуть проставляти кваліфіковані електронні підписи та договір про купівлю-продаж авто буде вважатися укладеним.

Відзначається, що незабаром послуга буде доступна для українців.