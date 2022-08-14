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Порошенко показав, як безпілотники допомагають нашим воїнам

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Неділя 14 серпня 2022 19:00
Порошенко показав, як безпілотники допомагають нашим воїнам Фото: Петро Порошенко показав, як безпілотники допомагають нашим воїнам (facebook.com)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко, який днями передав у декілька підрозділів на фронті дрони Autel, показав відео з Донецької області, зняте за допомогою одного з цих БПЛА.

Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"На відео - результат роботи дронів Autel, які ми три дні тому передали в одну із бригад на Донеччині. У підсумку: населений пункт - звільнений, окупанти - знищені, втрат серед ЗСУ - нуль, ще й трофеїв назбирали", - повідомив Порошенко.

Як пояснюють бійці, такі безпілотники дозволяють провести безпечну розвідку з повітря найближчого радіусу дії.

Ще одна партія безпілотників, куплених Фондом Порошенка і волонтерами ГО "Справа Громад", приїхала до Харківської області. Техніку військовим передають вночі, одразу спускають у бомбосховище - все робиться швидко, тихо і непомітно.

Як відомо, Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" купили для ЗСУ 350 дронів Autel.

У 79-у бригаду ДШВ Порошенко з волонтерами передав 11 італійських бронемашин. Політик також анонсує нові великі контакти на закупівлю техніки для армії.

З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень.

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