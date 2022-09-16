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Порошенко передав пікап бійцям чеченського батальйону імені Шейха Мансура

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко передав пікап Mitsubishi L200 бійцям добровольчого батальйону імені Шейха Мансура.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

Днями народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв повідомив у соцмережах, що батальйон терміново потребує допомоги із транспортом. Частину коштів зібрали небайдужі українці, левову частку закрив Порошенко.

Як відомо, батальйон імені Шейха Мансура складається переважно із чеченських добровольців, які були змушені виїхати з батьківщини і добровільно приєдналися до українських захисників.

"Я хочу подякувати Володі Ар‘єву, який є якщо не хрещеним батьком, то таким янголом-охоронцем цього батальйону. Цей пікап зараз відправиться на фронт виконувати важливі завдання по обороні держави. Я з величезною приємністю нашим друзям вручаю ключі від машини. Твердо переконаний, що ми це передаємо у дуже надійні руки", - говорить Порошенко.

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