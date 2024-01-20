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Женщина из роддома в Мариуполе, фото с которой облетело весь мир, публично поддержала Путина: сеть лютует

Женщина, которую называют "Мариупольской Мадонной", возмутила сеть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Выжившая во время удара по роддому в Мариуполе Марианна Вышемирская (Подгурская) разозлила сеть новым заявлением. Женщина, которую едва не убили россияне, "переобулась" и публично подыгрывает пропаганде РФ. А сейчас она публично поддержала Путина.

Что известно о женщине, которую называют "Мариупольской Мадонной" и как на ее поступки реагируют украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Instagram-страница Марианны, Википедия.

Роженица из Мариуполя поддержала Путина

19 января женщина разместила в Instagram новое сообщение, в котором заявила, что отдала свою подпись за то, чтобы "поддержать" Путина, как кандидата в президенты РФ. При этом она хвалила кровавого диктатора и даже заявила, что мечтает о том, чтобы тот оставался главой страны-агрессора.

"Мариупольская Мадонна" ошарашила новым фото (скриншот)

Как на это реагирует сеть

Поступок Марианны сильно возмутил пользователей. Они не понимают, как женщина может поддерживать Путина и РФ, когда едва не погибла во время авиаудара, который устроили оккупанты. Пользователи пишут:

  • "Путин чуть не убил твоего ребенка, а ты ему подпись поставила. Даже Оруэлл перевернулся в гробу"
  • "Бешеное животное"
  • "С*ка ты продажная"
  • "У вас, конечно, абсолютно нет мозгов, или вам много платят. Одно из двух. Оба варианта ужасные"
  • "Как грустно. Зачем вы так?".

Что известно о роженице из мариупольского родильного

9 марта 2022 года Россия била авиабомбами по Мариуполю. Под удар попал роддом №3. Одна из рожениц умерла вместе с ребенком.

После обстрела журналист Associated Press заметил возле родильного окровавленную беременную женщину. Ее фото облетело весь мир. Уже потом Марианна заявила, что не давала разрешения на съемку и вообще "аполитическая". Затем выяснилось, что женщина находится на временно оккупированных территориях.

Роженица из Мариуполя возмутила циничным поступком (скриншот)

Оттуда она ведет свой блог, в котором поддерживает фейки Кремля, хвалит российскую власть. А несколько месяцев назад она даже отправилась в Мариуполь и позировала на фоне развалин роддома.

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Мариуполь