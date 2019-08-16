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Порізали ножем і заживо поховали: деталі страшного злочину на Волині

STYLERЖиття    16.08.2019 - 12:26
Порізали ножем і заживо поховали: деталі страшного злочину на Волині
На Волині чоловіка закопали живцем (Колаж РБК-Україна)

Чоловік зміг звільнити мотузку і вибратися з могили

У Нововолинську двоє чоловіків напали на 54-річного місцевого жителя, катували його, різали ножем, а потім зв'язали і закопали живцем на териконі. Деталі злочину повідомляє видання "КП в Україні".

54-річний чоловік вплутався в суперечку з двома молодими людьми і між ними розгорівся конфлікт. Молоді люди недовго думаючи зв'язали його, побили і кинули в машину. Рот йому заклеїли скотчем. Після цього вони відвезли жертву до найближчого терикону і почали катувати ножем.

Як повідомили в поліції, планів вбити чоловіка у зловмисників не було, так як рани на його тілі були неглибокі. Коли жорстока забава їм набридла, вони забрали паспорт, банківські картки, сумку з речами і грошима, а самого чоловіка, пов'язаного та побитого, кинули в найближчу канаву. Зверху вони закидали його землею і сміттям, вважаючи, що сам він звільнитися вже не зможе. Після цього злочинці сіли в машину і поїхали.

Однак потерпілий через кілька годин прийшов в себе, зміг звільнитися і вибратися з канави. Після цього він відразу відправився в поліцію.

Він розповів, що з ним сталося і дав опис зловмисників. Через кілька годин вони були затримані і з'ясувалося, що в одного з них вже є судимість за аналогічний злочин.

29-річний та 30-річний місцеві жителі були заарештовані і їм висунули підозру за статтями за розбій, викрадення офіційних документів, незаконне заволодіння транспортом і незаконне позбавлення волі. Також їм загрожує звинувачення за статтею про замах на життя людини. У прокуратурі зазначили, що суду молоді люди будуть чекати за гратами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві злочинці викрали дівчину і обрізали їй волосся.

А також розповідали про те, що водій викрав таксі посадив на ланцюг пасажира, який не зміг заплатити за проїзд.

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