Комаровський розповів про жорстоку аферу: бізнес на людських життях

Коронавірус 2020 - Комаровський розповів про шахрайство (фото: РБК-Україна)

Комаровський попередив українців про шахраїв

Євген Комаровський розповів нові факти про коронавірус 2020, а також поділився схемою популярної афери, яка почала поширюватися під час COVID-19. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі.

Лікар вирішив поділиться своїми спостереженнями про взаємозв'язок шкірних висипань і COVID-19. За його словами, питання вкрай суперечливе та неоднозначне. "Дерматологи по всьому світу повідомляють про те, що у пацієнтів з коронавирусної інфекцією є найрізноманітніші шкірні висипання. Однак справа в тому, що до цього часу ніякої чіткої і однозначної картини немає", - сказав Комаровський.

Також лікар повідомив, як змінюються підходи до згодовування дітей, якщо у мами коронавірусна інфекція і поспішив запевнити, що боятися нічого. "У лабораторії виявили антитіла з грудного молока годуючих матерів. На даний момент йде вилучення плацент, пуповин, стільця новонароджених і проб грудного молока у багатьох клініках Берліна", - прокоментував експерт.

Обурення у Комаровського викликали шахрайські схеми, які аферисти придумали для выманювання грошей під час карантину. За його словами, зараз шахраї реалізовують дезінфікуючі засоби сумнівного походження через що у людей виникають проблеми.

"Одним з факторів, чому люди і медпрацівники масово заражаються, коли у них на обличчі респіратор, - це проблема підроблених сертифікатів, лівої продукції, шахрайства. Респіратор, який ні на що не впливає. Це просто бізнес на людських життях", - зазначив лікар.

Коронавірус 2020 - Комаровський розповів про шахрайство

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