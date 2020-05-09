ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комаровський розповів про жорстоку аферу: бізнес на людських життях

STYLERКоронавірус    09.05.2020 - 16:02
Комаровський розповів про жорстоку аферу: бізнес на людських життях
Коронавірус 2020 - Комаровський розповів про шахрайство (фото: РБК-Україна)

Комаровський попередив українців про шахраїв

Євген Комаровський розповів нові факти про коронавірус 2020, а також поділився схемою популярної афери, яка почала поширюватися під час COVID-19. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі.

Лікар вирішив поділиться своїми спостереженнями про взаємозв'язок шкірних висипань і COVID-19. За його словами, питання вкрай суперечливе та неоднозначне. "Дерматологи по всьому світу повідомляють про те, що у пацієнтів з коронавирусної інфекцією є найрізноманітніші шкірні висипання. Однак справа в тому, що до цього часу ніякої чіткої і однозначної картини немає", - сказав Комаровський.

Також лікар повідомив, як змінюються підходи до згодовування дітей, якщо у мами коронавірусна інфекція і поспішив запевнити, що боятися нічого. "У лабораторії виявили антитіла з грудного молока годуючих матерів. На даний момент йде вилучення плацент, пуповин, стільця новонароджених і проб грудного молока у багатьох клініках Берліна", - прокоментував експерт.

Обурення у Комаровського викликали шахрайські схеми, які аферисти придумали для выманювання грошей під час карантину. За його словами, зараз шахраї реалізовують дезінфікуючі засоби сумнівного походження через що у людей виникають проблеми.

"Одним з факторів, чому люди і медпрацівники масово заражаються, коли у них на обличчі респіратор, - це проблема підроблених сертифікатів, лівої продукції, шахрайства. Респіратор, який ні на що не впливає. Це просто бізнес на людських життях", - зазначив лікар.

Коронавірус 2020 - Комаровський розповів про шахрайство

Нагадаємо, що Комаровський розповів про використання протигаза.

Ми писали, що Комаровський дав важливу пораду про антисептики.

Теги Новини України Комаровский
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся