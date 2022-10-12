Раненые бойцы могут получать два вида выплат: что нужно знать

Два вида помощи для военных

Дополнительное вознаграждение (так называемые "боевые") в соответствии с постановлением КМ Украины от 28.02.2022 №168, которое выплачивается пропорционально времени существования обстоятельств, что является основанием для такого вознаграждения;

Единовременная денежная помощь согласно ст. 16 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей" и постановлениях КМ Украины от 25.12.2013№975.

Платят ли "боевые" во время реабилитации?

В этом вопросе п. 1 постановления КМ Украины от 28.02.2018 №168 достаточно четко говорит, что ко времени, за который выплачиваются "боевые", включается:

время стационарного лечения в учреждениях здравоохранения (в том числе зарубежных), а также время перемещения раненых военнослужащих из одного учреждения здравоохранения в другое;

время пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению (постановлению) военно-врачебной (врачебно-экспертной, медицинской).

Основанием для выплаты боевых является приказ командира (начальника) соответствующего военного формирования, в котором военнослужащий проходит военную службу.

В случае, если раненый военнослужащий не был включен в такой приказ – рекомендуется писать рапорт на имя соответствующего командира (начальника), а в случае его бездействия – обжаловать его в суд и взимать дополнительное вознаграждение в судебном порядке.

Как получить одноразовую выплату при ранении?

Собрать документы, исчерпывающий перечень которых предусмотрен п. 11 Порядка, утвержденного постановлением КМ Украины от 25.12. 2013 №975.

Подать собранные документы в уполномоченный орган, предусмотренный п. 10 Порядка, а именно:

или по месту прохождения службы, то есть – к соответствующему командиру (начальнику) военного формирования;

или в уполномоченное структурное подразделение ВСУ, НГУ или иное военное формирование (в зависимости от места прохождения службы), на которые возлагаются функции по подготовке необходимых для назначения пенсии документов.



После регистрации ждите, поскольку:

Полномочный орган в 15-дневный срок составляет заключение для распорядителя бюджетных средств;



распорядитель бюджетных средств в месячный срок со дня поступления заключения с документами принимает решение: либо о назначении помощи, либо об отказе в ее назначении, либо о возвращении документов на доработку.



То есть, в совокупности рассмотрение документов должно происходить не более 45 дней, а решения об отказе в выплатах или возвращении документов на доработку могут быть обжалованы.