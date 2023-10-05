Совет на миллион. Где можно сдать каштаны и кто за это платит больше всего
Вы когда-нибудь задумывались над тем, чтобы собрать как можно больше каштанов и получить за это деньги?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каких городах Украины принимают каштаны, кто и где готов заплатить за них больше всего, а также, что с этими плодами происходит дальше.
При подготовке материала использовались источники: Facebook-страница Киевгорвторресурсов, OLX, Agro-Ukraine.
Кто и где скупает каштаны
Чаще всего во всех городах и регионах собранные людьми каштаны принимают в пунктах приема вторсырья . Найти объявления о покупке этих плодов можно:
- в интернете (в социальных сетях, на платформах для онлайн-объявлений и т.д.)
- на досках объявлений
В то же время, некоторые частные лица скупают свежие каштаны для дальнейшей перепродажи. Тогда в объявлениях указывается конкретный адрес приёма.
Если вы планируете продать 100 кг плодов и более, потенциальный покупатель может согласиться приехать к вам на собственном транспорте.
Столичные пункты вторсырья
В столице Киевгорвторресурсы принимает вторсырье (в том числе и плоды конского каштана) по следующим адресам:
- улица Школьная, 59
- улица Евгения Маланюка, 112
- улица Михаила Грушевского, 6
- улица Гагарина, 12
- улица Грушевского, 1А
- улица Григория Чупринки (Чудновского), 7А
- улица Ованеса Туманяна, 1
- улица Александра Сабурова, 3А
- улица Елены Телиги, 25Б
- Оболонский проспект, 28Г
- улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Каштаны для ВСУ
Этой осенью на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину в сети можно найти очень много объявлений о сборе каштанов для ВСУ .
В некоторых из них объясняется, что деньги, вырученные за перепродажу плодов, будут направлены на поддержку наших защитников и защитниц.
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Какие каштаны принимают
Критерии к плодам конского каштана могут отличаться от объявления к объявлению, но существуют и универсальные требования. Для того чтобы заинтересовать покупателя, ваши каштаны точно должны быть:
- свежими
- сухими
- невредимыми
- без зеленой кожуры
- без примесей мусора
В каких городах предлагают больше денег
Дешевле всего скупают каштаны на Бородянской доске объявлений в Facebook. Там готовы платить всего 1,5 гривны за килограмм.
Скриншот (facebook.com)
В Киеве предлагают больше – от 3 гривен за килограмм.
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А вот объявление возле пункта приема вторсырья в Киеве обещает еще более высокую цену – 4 гривны за килограмм.
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В Звягеле стоимость килограмма каштанов также составляет 4 гривны.
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В Житомирской области килограмм плодов можно продать за пять гривен.
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В Нововолынске стоимость каштанов такая же – 5 гривен за килограмм.
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В Виннице за партию каштанов весом не менее 50 кг предлагают цену в 6 грн за килограмм.
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А в Кременчуге за килограмм каштанов предлагают 5-6 гривен (в зависимости от количества).
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В Гребенке (Полтавская область) каштаны покупают по 6 гривен за килограмм.
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Однако другим людям в Полтавской области можно продать каштаны по цене 8 гривен за килограмм.
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В то же время в Миргороде за килограмм каштанов готовы платить от 8 до 10 гривен.
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Итак, как видим, в этом году средняя стоимость килограмма плодов конского каштана составляет 4-6 гривен.
При этом едва ли не дороже всего каштаны можно продать в Полтавской области.
В целом же, цена зависит от количества – чем больше каштанов вы соберете для продажи, тем больше заработаете.
Что с плодами каштанов происходит дальше
Плоды конского каштана - несъедобны, однако они могут пригодиться фармацевтическим компаниям, которые используют их при изготовлении медицинских препаратов (в том числе лекарства против варикозного расширения вен).
Используют каштаны и в косметической сфере. Из них могут изготавливать шампуни, бальзамы для волос, маски, сыворотки и т.д.
После переработки от каштанов остается частичная фракция, которую активно используют в удобрениях и при создании биотоплива.
В заключение часть собранных в Украине каштанов могут перепродавать дальше - за границу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как каштаны помогут избавиться от распространенной проблемы в доме .