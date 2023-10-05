Совет на миллион. Где можно сдать каштаны и кто за это платит больше всего

Вы когда-нибудь задумывались над тем, чтобы собрать как можно больше каштанов и получить за это деньги?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каких городах Украины принимают каштаны, кто и где готов заплатить за них больше всего, а также, что с этими плодами происходит дальше.

Кто и где скупает каштаны

Чаще всего во всех городах и регионах собранные людьми каштаны принимают в пунктах приема вторсырья . Найти объявления о покупке этих плодов можно:

в интернете (в социальных сетях, на платформах для онлайн-объявлений и т.д.)

на досках объявлений

В то же время, некоторые частные лица скупают свежие каштаны для дальнейшей перепродажи. Тогда в объявлениях указывается конкретный адрес приёма.

Если вы планируете продать 100 кг плодов и более, потенциальный покупатель может согласиться приехать к вам на собственном транспорте.

Столичные пункты вторсырья

В столице Киевгорвторресурсы принимает вторсырье (в том числе и плоды конского каштана) по следующим адресам:

улица Школьная, 59

улица Евгения Маланюка, 112

улица Михаила Грушевского, 6

улица Гагарина, 12

улица Грушевского, 1А

улица Григория Чупринки (Чудновского), 7А

улица Ованеса Туманяна, 1

улица Александра Сабурова, 3А

улица Елены Телиги, 25Б

Оболонский проспект, 28Г

улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24

Каштаны для ВСУ

Этой осенью на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину в сети можно найти очень много объявлений о сборе каштанов для ВСУ .

В некоторых из них объясняется, что деньги, вырученные за перепродажу плодов, будут направлены на поддержку наших защитников и защитниц.

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Какие каштаны принимают

Критерии к плодам конского каштана могут отличаться от объявления к объявлению, но существуют и универсальные требования. Для того чтобы заинтересовать покупателя, ваши каштаны точно должны быть:

свежими

сухими

невредимыми

без зеленой кожуры

без примесей мусора

В каких городах предлагают больше денег

Дешевле всего скупают каштаны на Бородянской доске объявлений в Facebook. Там готовы платить всего 1,5 гривны за килограмм.

Скриншот (facebook.com)

В Киеве предлагают больше – от 3 гривен за килограмм.

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А вот объявление возле пункта приема вторсырья в Киеве обещает еще более высокую цену – 4 гривны за килограмм.

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В Звягеле стоимость килограмма каштанов также составляет 4 гривны.

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В Житомирской области килограмм плодов можно продать за пять гривен.

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В Нововолынске стоимость каштанов такая же – 5 гривен за килограмм.

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В Виннице за партию каштанов весом не менее 50 кг предлагают цену в 6 грн за килограмм.

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А в Кременчуге за килограмм каштанов предлагают 5-6 гривен (в зависимости от количества).

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В Гребенке (Полтавская область) каштаны покупают по 6 гривен за килограмм.

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Однако другим людям в Полтавской области можно продать каштаны по цене 8 гривен за килограмм.

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В то же время в Миргороде за килограмм каштанов готовы платить от 8 до 10 гривен.

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Итак, как видим, в этом году средняя стоимость килограмма плодов конского каштана составляет 4-6 гривен.

При этом едва ли не дороже всего каштаны можно продать в Полтавской области.

В целом же, цена зависит от количества – чем больше каштанов вы соберете для продажи, тем больше заработаете.

Что с плодами каштанов происходит дальше

Плоды конского каштана - несъедобны, однако они могут пригодиться фармацевтическим компаниям, которые используют их при изготовлении медицинских препаратов (в том числе лекарства против варикозного расширения вен).

Используют каштаны и в косметической сфере. Из них могут изготавливать шампуни, бальзамы для волос, маски, сыворотки и т.д.

После переработки от каштанов остается частичная фракция, которую активно используют в удобрениях и при создании биотоплива.

В заключение часть собранных в Украине каштанов могут перепродавать дальше - за границу.