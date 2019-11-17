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Пора померзнути: синоптик розповів, в яких областях України похолодає

STYLERЖиття    17.11.2019 - 19:24
Пора померзнути: синоптик розповів, в яких областях України похолодає
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні на наступному тижні істотно зміниться

Погода в Україні на наступному тижні буде холодна й вітряна. Листопад покаже українцям свій норов і доведе, що зима вже близько. Вже з понеділка, 18 листопада холод почне заходити в Україну та поступово буде розкручуватися у всіх областях. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

"Погрілися - пора й померзнути.Після недільних +20 градусів, наприклад, на Закарпатті, в Україну на наступному тижні поступово заходитиме холодне повітря арктичного походження.Щоправда, на Сході й сьогодні було також холоднувато.
Проте з понеділка похолодання потихеньку буде охоплювати всю нашу територію", - повідомила синоптик.

Температура повітря з понеділка впаде до +6 градусів вдень. Опадів не прогнозується.

"18-го листопада в Україні протягом дня очікується +6+11 градусів, на Заході +12+16 градусів. Надалі похолодання досягне нічних морозів і всередині тижня навіть ймовірно мінімально до -10 градусів на Луганщині та Донеччині. Карта. Дощів не видно.21-го листопада рвоне сильний вітер, обережно!" - попередила Діденко.

Пора померзнути: синоптик розповів, в яких областях України похолодає(facebook.com/tala.didenko)

У Києві, в перший будній день тижня буде сухо, але холодно, без опадів.

"У Києві понеділок буде сухим. Найближчої ночі +1+4 градуси, завтра вдень близько +7 градусів. Надалі у столиці поступово холоднішатиме до нічних невеликих морозів, а вдень до +2+5 градусів. 21-го листопада, у четвер, у Києві також сильний штормовий вітер", - підсумувала Діденко.

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