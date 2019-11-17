Пора померзнуть: синоптик рассказал, в каких областях Украины похолодает

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине на следующей неделе существенно поменяется

Погода в Украине на следующей неделе будет холодная и ветреная. Ноябрь покажет украинцам свой нрав и докажет, что зима уже близко. Уже с понедельника, 18 ноября холод начнет заходить в Украину и постепенно будет раскручиваться во всех областях. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"Погрелись - пора и померзнуть. После воскресных 20 градусов, например, на Закарпатье, в Украину на следующей неделе постепенно заходит холодный воздух арктического происхождения. Правда, на Востоке и сегодня было также холодновато. Однако с понедельника похолодание потихоньку будет охватывать всю нашу территорию", - сообщила синоптик.

Температура воздуха с понедельника упадет до +6 градусов днем. Осадков не прогнозируется.

"18 ноября в Украине в течение дня ожидается +6 +11 градусов, на Западе +12 +16 градусов. В дальнейшем похолодание достигнет ночных морозов и посредине недели даже вероятно минимально до -10 градусов в Луганской и Донецкой. Дождей не видно. 21-го ноября рванет сильный ветер, осторожно!" - предупредила Диденко.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве, в первый будний день недели будет сухо, но холодно, без осадков.

"В Киеве понедельник будет сухим. Ближайшей ночью +1 +4 градуса, завтра днем ​​около +7 градусов. В дальнейшем в столице постепенно похолодает к ночным небольшим морозам, а днем ​​до +2 +5 градусов. 21 ноября, в четверг, в Киеве также сильный штормовой ветер", - подитожила Диденко.