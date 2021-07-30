Популярний український співак вийшов на сцену п'яним: жонглював мікрофоном і матюкався (відео)

Так, концерт відбувся у четвер, 29 липня.

Глядачі запідозрили співака в нетверезому стані, коли він тільки вийшов на сцену.

Як пише Волканов, він розчарувався у артистові. Адже квитки на захід коштували чималі кошти.

"В підсумку замість якісної концертної програми, яка відповідає статусу артиста, і вартості квитка, глядач отримав п'яний чад, витівки, мат і просто огиду! Дякую Олегу і його команді за цю ганьбу", – написав користувач.

На відео видно, що під час виступу співак ледве стоїть на ногах, кидав мікрофон та кросівки у свого музиканта.

Також він просто зі сцени став лаятися матом, жартуючи з дітьми про "е-бали".

Відповідну поведінку артист поки ніяк не коментував.

У коментарях користувачі вражені від побаченого.