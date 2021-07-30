Популярний український співак вийшов на сцену п'яним: жонглював мікрофоном і матюкався (відео)

У Бердянську український виконавець Олег Кензов дав довгоочікуваний сольний концерт. Виступ артиста не обійшлося не без пригод.
Про це написав у Facebook Дмитро Волканов.
Так, концерт відбувся у четвер, 29 липня.
Глядачі запідозрили співака в нетверезому стані, коли він тільки вийшов на сцену.
Як пише Волканов, він розчарувався у артистові. Адже квитки на захід коштували чималі кошти.
"В підсумку замість якісної концертної програми, яка відповідає статусу артиста, і вартості квитка, глядач отримав п'яний чад, витівки, мат і просто огиду! Дякую Олегу і його команді за цю ганьбу", – написав користувач.
На відео видно, що під час виступу співак ледве стоїть на ногах, кидав мікрофон та кросівки у свого музиканта.
Також він просто зі сцени став лаятися матом, жартуючи з дітьми про "е-бали".
Відповідну поведінку артист поки ніяк не коментував.
У коментарях користувачі вражені від побаченого.
Раніше ми повідомляли, що Кензов одружується на своєму менеджері:пара разом чотири роки.
Також, друга дружина Олега Кензова артистка Dj Madonnа (Наталія Ярмоленко) раніше звинуватила його в моральному і фізичному насильстві. Сам же Кензов спростував слова колишньої дружини.