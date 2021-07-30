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Популярний український співак вийшов на сцену п'яним: жонглював мікрофоном і матюкався (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Бердянську український виконавець Олег Кензов дав довгоочікуваний сольний концерт. Виступ артиста не обійшлося не без пригод.

Про це написав у Facebook Дмитро Волканов.

Так, концерт відбувся у четвер, 29 липня.

Глядачі запідозрили співака в нетверезому стані, коли він тільки вийшов на сцену.

Як пише Волканов, він розчарувався у артистові. Адже квитки на захід коштували чималі кошти.

"В підсумку замість якісної концертної програми, яка відповідає статусу артиста, і вартості квитка, глядач отримав п'яний чад, витівки, мат і просто огиду! Дякую Олегу і його команді за цю ганьбу", – написав користувач.

На відео видно, що під час виступу співак ледве стоїть на ногах, кидав мікрофон та кросівки у свого музиканта.

Також він просто зі сцени став лаятися матом, жартуючи з дітьми про "е-бали".

Відповідну поведінку артист поки ніяк не коментував.

У коментарях користувачі вражені від побаченого.

  • Який жах, а я ще хотіла на його концерт піти. Навіщо гроші витрачати, краще по телевізорі його подивитися;
  • Якщо людина під кайфом приходить на роботу, це не красить його;
  • Повна безвідповідальність і неповагу до глядача.

Раніше ми повідомляли, що Кензов одружується на своєму менеджері:пара разом чотири роки.

Також, друга дружина Олега Кензова артистка Dj Madonnа (Наталія Ярмоленко) раніше звинуватила його в моральному і фізичному насильстві. Сам же Кензов спростував слова колишньої дружини.

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певецолег кензов