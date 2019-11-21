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Популярний український курорт пішов під воду: з'явилося відео НП

STYLERЖиття    21.11.2019 - 15:23
Популярний український курорт пішов під воду: з'явилося відео НП
Кирилівку затопив шторм і накрив ураган (колаж: РБК-Україна)

Курорт на Азовському морі постраждав від сильного урагану

Погода в Україні різко погіршилася у четвер, 21 листопада. Сильні штормові пориви, які розгулялися по південному узбережжю, наробили біди в різних курортних містах.

Постраждало і улюблене багатьма українцями курортне місто - Кирилівка. У мережі з'явилися фото і відео з ураганом на морському узбережжі.

Через потужний вітер піднялися півтораметрові хвилі, що затопили узбережжя і підтопили будови на Федотовій косі.

Кирилівку затопив шторм і накрив ураган (фото: РІА-Мелітополь)

Над морем нависли темні хмари, вітер східного напрямку задуває з силою 16 метрів за секунду, а пориви розганяються до 24 м/с.

Варто відзначити, що синоптики прогнозують на п'ятницю, 22 листопада, посилення вітру, а температура в регіоні може знизитися до -6 градусів.

Кирилівку затопив шторм і накрив ураган (відео: YouTube/РІА-Мелітополь)

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