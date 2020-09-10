Популярний український курорт залишають туристи в оксамитовий сезон: в чому причина

У Кирилівці спорожніли пляжі, попри теплу і ясну погоду та комфортну температуру для купання в спокійному морі. Популярне курортне селище, що все літо буквально облягали туристи, з початком шкільної пори в оксамитовий сезон вже не так багатолюдне.

Зараз порожні пляжі на Федотовій косі, на Пересипі й на Бирючому острові, проте на центральному пляжі досі залишаються відпочиваючі, хоча їх кількість ледве складе пару десятків. Про це передає "РІА-Мелітополь".

Зазначається, що на узбережжі Азовського моря вже немає великих хвиль - в останні дні встановився повний штиль.

Температура води тримається вище 20 градусів, що дозволяє буквально цілий день не вилазити з моря.

Відео: У Кирилівці в оксамитовий сезон спорожніли пляжі

Безвітряна погода і відсутність хмар у небі для тих, хто залишився в Кирилівці на "бабине літо", стали справжнім подарунком - тепер майже порожні пляжі та яскраве сонце дозволяють відпочити на курорті в "ідеальних" карантинних умовах з належною соціальною дистанцією.

Також у матеріалі йдеться, що прогноз синоптиків обіцяє відмінну погоду в Кирилівці ще щонайменше тиждень.

У Кирилівці спорожніли пляжі (фото: ria-m.tv)

Нагадаємо, нещодавно у Кирилівці туристи помітили "морську свиню" - ця тварина потрапила на відео.

Раніше повідомлялося, що на популярному українському курорті нова біда - прибоєм викинуло мертвого дельфіна на один з пляжів, а екологи пов'язують підвищення смертності дельфінів із витоком нафти з танкера Delfi.