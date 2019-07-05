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Популярний овоч знову злетів в ціні: усі подробиці


Вартість цибулі в Україні починає збільшуватися

В господарствах Півдня рання цибуля на цьому тижні подорожчала на 15-20%. Українські фермери пропонують купити цибулю за ціною 6,0-6,5 гривень за кілограм. Про це повідомляє "ІнфоШувар".

На ринку "Нежданий", який є найбільшим оптовим ринком Півдня країни, вартість цибулі становить від 6,5-7,5 гривень за кілограм. На найбільшому ринку Західного регіону кілограм цибулі коштує від 7,5 до 9 гривень.

Рік тому цибуля в Україні коштував в 1,5 рази дешевше. Експерти кажуть, що існує кілька причин для зростання ціни, головна - це стабільно зростаючий попит в країнах ЄС.

Цибулю на українських ринках злетіла в ціні (фото: pixabay.com)

"Урожай ранньої цибулі в країнах ЄС сьогодні страждає через аномальну спеку, перехідні запаси цибулі 2018 року в європейських сховищах є мізерними. Україна - найближчий постачальник раннього цибулі для цього регіону, тому не дивно, що європейські трейдери звернулося відразу до наших фермерів", - розповідає експерт Тетяна Гетьман.

При цьому найбільші обсяги української цибулі скуповують Польща, Чехія, Румунія та Молдова. На внутрішньому ринку цибуля продається не так активно, як на експорт, але в Україні ціни теж ростуть.

Нагадаємо, що українці трохи знизили калорійність свого харчування.

Раніше повідомлялося про те, що експерт розповіла, що найкраще їсти між основними прийомами їжі.

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