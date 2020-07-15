На популярних курортах знайшли холероподібний вібріон

Під Херсоном на пляжах виявили холероподібний вібріон (колаж: РБК-Україна)

У Херсонській області на пляжах знайшли холероподібний вібріон

У воді біля загальнодоступних пляжів Херсонській області виявлено авірулентний холероподібний вібріон. З 39 проб річкових зон відпочинку він присутній у 37. Також його виявили в усіх з 7 проб, які були взяли на морських узбережжях.

Таким чином холероподібний вібріон знайшли на узбережжях Голопристанського, Генічеського, Скадовського та Каланчацького районів. Про це повідомляє видання "Херсонці".

Наявність даного вібріона свідчить про те, що у воді присутні каналізаційні стоки. За словами завідувача відділу держустанови "Лабораторний центр Херсонщини" Анатолія Слабчака, це не є приводом для закриття пляжів.

Але є неприємна гіпотеза. При неодноразовому контакті c людським організмом авірулентний холероподібний вібріон може перероджуватися і перетвориться в вірулентний. Після чого він стане збудником холери.

Відпочивальники рекомендують під час купання в річках і морі уникати попадання води в рот і ніс, щоб в організм не потрапив потенційно небезпечний вібріон.

Нагадаємо, на українському курорті в Херсонській області виявлено COVID-19, але відпочивальники не їдуть.

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