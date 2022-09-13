Ці популярні сиропи від кашлю можуть сильно нашкодити: лікар дала список

Коли дитина починає кашляти, турботливі батьки хочуть в будь-яку ціну припинити цей процес якнайшвидше, боячись ускладнень. Але лікарі іншої думки і радять дати дитині покашляти і уникати різного роду відхаркувальних сиропів - вони роблять тільки гірше.
Про це розповіла педіатр, лікар-невролог Ірина Платонова.
За словами лікаря, в дітей до 4 років такі лікарські засоби не застосовуються. Та й після 4-х років дуже рідко.
Для дітей першого року життя відхаркуючі засоби взагалі бути небезпечні
Відхаркуючі засоби не зменшують кількість мокроти, а навпаки збільшують, розріджуючи її. В результаті мокроти стає багато.
Сила кашльового поштовху в дітей слабка. Вони не можуть зробити глибокий вдих і відкашляти. В результаті дихальні шляхи "топляться" в цій мокроті.
Мокрота збирається, дитина не може її відкашляти, і приєднання бактеріальної інфекції більш ймовірне.
З відхарквальними засобами дитина кашляє довше. А найгірше, коли такі засоби дають на ніч!
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