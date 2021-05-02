Популярні міфи про здоровий спосіб життя, від яких варто позбутися
Підтримувати здоровий спосіб життя - це чудово. Дотримуватися необхідної кількості кроків в день, тримати фігуру в тонусі та пити необхідну кількість води в день. Однак не всі звички дійсно є корисними. Деякі з них абсолютно марні, а деякі можуть навіть нашкодити здоров'ю людини.
Фахівці спростували три популярних міфи про здоровий спосіб життя, від яких давно варто було відмовитися. Про це пише "24 канал".
Кількість кроків
Цей стереотип вже давно розкручений і в першу чергу його пов'язують з виробництвом спеціальних пристроїв, які вимірюють кількість кроків, швидкість ходьби, пульс і витрата калорій. Щоб розкрутити бренд, компанії почали масово публікувати дослідження про те, що нормою для людини є 10 тисяч кроків на день у швидкому темпі. Видання підхопили цю ідею, і стереотип пішов у маси.
Однак вчені почали проводити реальні дослідження і встановлювати взаємозв'язок між кроками та здоров'ям людини. Виявилося, що у тих, хто проходив 4500 кроків в день, ризик серцево-судинних захворювань знизився на 41%. З кожною додатковою тисячею кроків всі ризики автоматично знижувалися на +15%. Однак після 7500 кроків активність особливих результатів не показала.
Худорлявий не означає здоровий
Кожен організм індивідуальний і накопичує жир по-різному. Худорба абсолютно не є показником здоров'я. Якщо людина худорлява від природи - їй теж потрібні огляди лікарів і фізичне навантаження. Надмірна худорлявість збільшує ризик смертності майже так само, як і ожиріння.
Худорлявим людям потрібно правильно харчуватися і приділяти час фізичним навантаженням, оскільки злегка надмірна вага вважається більш здоровою, ніж її недобір.
2.5 води літра в день
Ця цифра не може бути універсальною для всіх людей на планеті. У рекомендаціях ВООЗ вказана денна норма рідини й це не тільки чиста вода, а ще й всі інші напої в день – кава, молоко, чай, суп, соки.
Якщо ви живете в помірному кліматі та не бігаєте щодня марафони, і при цьому нормально харчуєтеся, то нормою вважається 43 мілілітри рідини на кожен кілограм маси тіла. Людині з вагою в 60 кг потрібно в середньому 2580 мілілітрів рідини.
Тим, хто важить менше – потрібно пити менше, хто важить понад 80 кг – повинен пити більше. Однак регулюється це природним шляхом – почуттям спраги й пити потрібно рівно стільки, скільки вимагає організм.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені спростували міф про те, скільки кроків повинна робити людина щодня.