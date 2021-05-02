Популярні міфи про здоровий спосіб життя, від яких варто позбутися

Підтримувати здоровий спосіб життя - це чудово. Дотримуватися необхідної кількості кроків в день, тримати фігуру в тонусі та пити необхідну кількість води в день. Однак не всі звички дійсно є корисними. Деякі з них абсолютно марні, а деякі можуть навіть нашкодити здоров'ю людини.

Фахівці спростували три популярних міфи про здоровий спосіб життя, від яких давно варто було відмовитися. Про це пише " 24 канал ".

Кількість кроків

Цей стереотип вже давно розкручений і в першу чергу його пов'язують з виробництвом спеціальних пристроїв, які вимірюють кількість кроків, швидкість ходьби, пульс і витрата калорій. Щоб розкрутити бренд, компанії почали масово публікувати дослідження про те, що нормою для людини є 10 тисяч кроків на день у швидкому темпі. Видання підхопили цю ідею, і стереотип пішов у маси.

Однак вчені почали проводити реальні дослідження і встановлювати взаємозв'язок між кроками та здоров'ям людини. Виявилося, що у тих, хто проходив 4500 кроків в день, ризик серцево-судинних захворювань знизився на 41%. З кожною додатковою тисячею кроків всі ризики автоматично знижувалися на +15%. Однак після 7500 кроків активність особливих результатів не показала.

Худорлявий не означає здоровий

Кожен організм індивідуальний і накопичує жир по-різному. Худорба абсолютно не є показником здоров'я. Якщо людина худорлява від природи - їй теж потрібні огляди лікарів і фізичне навантаження. Надмірна худорлявість збільшує ризик смертності майже так само, як і ожиріння.

Худорлявим людям потрібно правильно харчуватися і приділяти час фізичним навантаженням, оскільки злегка надмірна вага вважається більш здоровою, ніж її недобір.

2.5 води літра в день

Ця цифра не може бути універсальною для всіх людей на планеті. У рекомендаціях ВООЗ вказана денна норма рідини й це не тільки чиста вода, а ще й всі інші напої в день – кава, молоко, чай, суп, соки.

Якщо ви живете в помірному кліматі та не бігаєте щодня марафони, і при цьому нормально харчуєтеся, то нормою вважається 43 мілілітри рідини на кожен кілограм маси тіла. Людині з вагою в 60 кг потрібно в середньому 2580 мілілітрів рідини.

Тим, хто важить менше – потрібно пити менше, хто важить понад 80 кг – повинен пити більше. Однак регулюється це природним шляхом – почуттям спраги й пити потрібно рівно стільки, скільки вимагає організм.