Популярні добавки можуть провокувати деякі види раку: що з'ясували вчені

Так, американські науковці дійшли висновків, що добавки здатні збільшувати ризик виникнення раку товстої кишки в обох статей.

"Крім того, дещо вищі ризики загального раку, раку простати та легенів, а також лейкемії спостерігалися при більш частому використанні полівітамінів у чоловіків з вищим ризиком раку ротоглотки у жінок", - йдеться в торішньому дослідженні, опублікованому в журналі The Journal of Nutrition.

Тут варто зауважити, що в найбільшій у світі незалежній організації з дослідження раку Cancer Research UK (Велика Британія) стверджують: "немає надійних доказів того, що будь-які харчові добавки можуть допомогти запобігти раку".

Як додали в організації, деякі дослідження показали, що прийом певних добавок може збільшити ризик розвитку деяких видів раку.

Детальніше по дослідження вчених про полівітаміни та рак

Вчені обстежили 489 640 учасників дослідження дієти та здоров'я NIH у віці від 50 до 71 року, потім зв'язалися з 11 державними регістрами раку, щоб виявити випадки онкологічних захворювань.

Так було виявлено, що підвищений загальний ризик раку спостерігався у чоловіків (але не у жінок), які щодня приймали один або кілька полівітамінів, у порівнянні з тими, хто не приймав добавки.

Це показувало більш високий ризик розвитку раку передміхурової залози та лейкемії.

Крім того, прийом більше одного полівітаміну на день також був тісно пов'язаний з ризиком розвитку раку ротоглотки у жінок.

А ось щоденне вживання полівітамінів було пов'язано з ризиком розвитку раку товстої кишки як у жінок, так і у чоловіків.