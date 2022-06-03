Популярні добавки можуть провокувати деякі види раку: що з'ясували вчені

Полівітаміни покликані поповнювати запас мінералів і вітамінів, достатньо кількість яких може не вистачати в раціоні, і різноманітні БАДи досить широко рекламуються. При цьому прийом подібних широко використовуваних добавок може представляти приховані серйозні ризики для здоров'я.
Дослідники пов'язують надмірне використання полівітамінів з підвищеною загрозою провокування деяких видів раку.
Про це передає Express.
Так, американські науковці дійшли висновків, що добавки здатні збільшувати ризик виникнення раку товстої кишки в обох статей.
"Крім того, дещо вищі ризики загального раку, раку простати та легенів, а також лейкемії спостерігалися при більш частому використанні полівітамінів у чоловіків з вищим ризиком раку ротоглотки у жінок", - йдеться в торішньому дослідженні, опублікованому в журналі The Journal of Nutrition.
Тут варто зауважити, що в найбільшій у світі незалежній організації з дослідження раку Cancer Research UK (Велика Британія) стверджують: "немає надійних доказів того, що будь-які харчові добавки можуть допомогти запобігти раку".
Як додали в організації, деякі дослідження показали, що прийом певних добавок може збільшити ризик розвитку деяких видів раку.
Вчені обстежили 489 640 учасників дослідження дієти та здоров'я NIH у віці від 50 до 71 року, потім зв'язалися з 11 державними регістрами раку, щоб виявити випадки онкологічних захворювань.
Так було виявлено, що підвищений загальний ризик раку спостерігався у чоловіків (але не у жінок), які щодня приймали один або кілька полівітамінів, у порівнянні з тими, хто не приймав добавки.
Це показувало більш високий ризик розвитку раку передміхурової залози та лейкемії.
Крім того, прийом більше одного полівітаміну на день також був тісно пов'язаний з ризиком розвитку раку ротоглотки у жінок.
А ось щоденне вживання полівітамінів було пов'язано з ризиком розвитку раку товстої кишки як у жінок, так і у чоловіків.
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