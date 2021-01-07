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На популярному курорті рідкісне природне явище створило казковий пейзаж (фото і відео)

Автор: Анна Кисельова

У четвер, 7 січня, коли в Україні православні східного обряду відзначають Різдво Христове, у Східниці Львівської області відпочивальники стали свідками дивовижного природного явища - курорт покрив "снігоград". Після випадання снігу з градом туристам вдалося зробити дивовижні фотографії пейзажів, посипаних білими горошинами.

Фотографії й відео дивовижної краси опублікувало видання "Апостроф".

Погода, яка останнім часом не нагадувала зимову, на свято порадувала снігом. Однак опади були схожі одночасно і на сніг, і град. "Снігоград" застелив землю, перетворивши дивовижну природу курорту в справжню зимову казку.

Східниці випав град зі снігом (фото: apostrophe.ua)

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Варто відзначити, що на Різдво сніг випав не тільки в Східниці. Снігопади порадували відпочиваючих на курорті Буковель, а також жителів Львова. Правда, у західній столиці сніг протримався не довго. Фотографії та відео справжньої зимової казки дивіться у нашому матеріалі.

Раніше повідомлялося, що напередодні Різдва гірськолижний курорт Карпат засипало снігом, і в мережі показали яскраві фото і відео.

Також ми писали про те, що синоптики у своєму прогнозі до середини січня розповідали, що в Україні очікується аномальна погода на Різдво і різке похолодання до -20 градусів.

Прогноз погоди
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