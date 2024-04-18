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Популярный украинский телеведущий показал брутальный образ (фото)

Четверг 18 апреля 2024 19:46
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Популярный украинский телеведущий показал брутальный образ (фото) Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Юлия Любченко

Никита Добрынин часто делает фотосессии и делится новыми кадрами. На этот раз ведущий появился в грубом образе.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Никиты.

Никита Добрынин показал брутальные кадры с новой фотосессии

Добрынина еще со времен работы на канале М1, когда он был коллегой Оли Цыбульской, считают одним из самых красивых мужчин Украины и его участие в шоу "Холостяк", это подтверждает. Ведь там за его внимание боролись разные девушки, которым он был интересен.

Сейчас Никита, конечно, стал более мужественным и интересным, пэто одтверждают его фотографии, которые телеведущий делает благодаря фотосессиям.

Так, на днях мужчина показал свой новый брутальный образ, который, кстати, ему очень подходит и отражает его характер и силу.

Никита предстал перед камерой в очень мужественном образе, хотя на самом деле его одежда и атмосфера вокруг очень просты, но фото получились очень крутыми.

Популярный украинский телеведущий показал брутальный образ (фото)Популярный украинский телеведущий показал брутальный образ (фото)Популярный украинский телеведущий показал брутальный образ (фото)

Никита Добрынин показал агрессивный образ (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Добрынин надел обычную белую майку, брюки с широкими карманами и обул грубые сапоги. Все эти вещи создают брутальный и сексуальный образ Никиты.

Во-первых, главным "оружием" ведущего является взгляд, хотя некоторые пользователи сети подметили, что на одном из фото он у Добрынина грустный. Но это кто как считает.

В целом же мужчина получил в свой адрес много комплиментов:

  • "Фото невероятно классные! Береги себя"
  • "Такой красивый взгляд и все достаточно гармонично"
  • "Какой брутальный парень. Ноги на стол. Класс, мне нравится"
  • "Ух, какой"
  • "Претензия на сексуальность".

Ранее мы рассказывали, что Добрынин рассказал о новых отношениях после развода.

Также читайте, как Добрынин и Квиткова воспитывают сына.

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Нікіта Добринін Фотографы
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