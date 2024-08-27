Популярный украинский актер женился на своей избраннице: романтические фото пары

Гирявец женился

Так, по словам актера, он начал планировать свадьбу с любимой сразу после предложения. Поэтому между помолвкой и торжеством прошло несколько месяцев.

"Всей организацией занималась Ирчик. Она у меня супермегаклассная. Поскольку я постоянно на съемках, взяла на себя все - от самых маленьких до самых больших деталей. Как настоящая девочка, представляла себе идеальную картинку, и ей удалось это реализовать. Всего за месяц! Все лавры ей", - поделился Дмитрий.

Дмитрий сыграл свадьбу с любимой (Фото: instagram.com/novy_channel)

На праздновании среди гостей присутствовали не только близкие друзья и родные, но и коллеги знаменитости.

"Очень прикольно, что на росписи присутствовала моя сериальная девушка - актриса Мария Стопник. Чувствовалась очень большая поддержка. А вечером, на праздновании, были другие актеры из "Головы": Женя Лесничий, Полина Фролова, Ира Гришак. Это большая сериальная семья, которая внесла немалый вклад в позитивный настрой на свадьбе. Кстати, людей пришло немного, где-то 15", - отметил звезда.

Актер рассказал о гостях на праздновании (Фото: instagram.com/novy_channel)

Кроме того, мужчина также отметил, что в ближайшем будущем они с Ириной не планируют медовый месяц из-за загруженного рабочего графика, однако это не мешает им задумываться о пополнении в семье.

"Существует четкое понимание финансовой ответственности за малыша, поэтому активно работаем над этим. Но готовность есть давно. Скажу по секрету: если бы Ира сейчас была беременна, я был бы очень счастлив!" - признался Дмитрий.

Напомним, 25-летнего актера можно увидеть в таких украинских проектах, как "Будиночок на щастя", "Сидоренки-Сидоренки", "Жіночий лікар", "Папаньки-3" и другие. В сериале "Голова", вышедшем на "Новом канале", он сыграл одну из ключевых ролей.

Избранница Дмитрия не из сферы шоу-бизнеса, но также занимается творчеством (Фото: instagram.com/dima_giryavets)