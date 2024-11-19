Популярный тревел-блогер получил повестку: "Сразу на ВВК"

Макс Узол получил повестку

Это произошло на 1000-й день полномасштабной российско-украинской войны. С опубликованного снимка можно увидеть, что Максима ожидали в военкомате в его родном городе Гребенка Полтавской области. Также он оставил отметку с геолокацией.

"На тысячный день получить повестку - выполнено", - написал Узол.

Макс Узол получил повестку (фото: instagram.com/max_uzol)

Позже знаменитость опубликовал кадр из больницы во время прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии). На фото видно большое количество больничной документации.

"Сразу на ВВК. Ну что ж, погнали в этот заплыв", - также отметил блогер.

Макс Узол показался в больнице во время ВВК (фото: instagram.com/max_uzol)

Что касается избранницы Максима, Ольги Манько, она пока публично никак не отреагировала на эту ситуацию.

К слову, Максим Узол посетил более 25 стран и попробовал себя в разных карьерных ролях. К примеру, во время работы на "Новом канале" он приобщался к таким проектам, как "Абзац", "Заробитчане", "Тайный агент" и "У кого більше".

Макс Узол - известный тревел-блогер (фото: instagram.com/max_uzol)

Сейчас вместе со своей избранницей Ольгой Манько Максим ведет YouTube-проект "Узол и Манько". Они путешествуют по Украине и показывают поклонникам разнообразные уголки нашей страны с разных сторон. За их каналом на YouTube следят почти 250 тысяч пользователей.

"Мы 8 лет вместе и 5 лет женаты. Объездили 45 стран, и носило нас по самым экзотическим местам планеты: Мадагаскар, Танзания, Перу, Коста-Рика, Эквадор… Но так же сильно (читай больше) мы любим путешествовать по Украине", - отметили авторы в описании своего канала, который называется "Узол и Манько: вдохновляем на путешествия".