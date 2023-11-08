Популярный препарат для похудения назвали смертельно опасным для здоровья

В одном из популярных препаратов для похудения, продающегося на крупных интернет-площадках, нашли опасное вещество - растение желтый олеандр. Любая часть этого растения считается токсичной для употребления в пищу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение FDA.

Во многих интернет магазинах продается продукт с надписью Nuez de la India. Он рекламируется, как цветущее дерево Aleurites molluccanus, содержащее орехи. В традиционных азиатских лекарствах плоды этого дерева, известные как лумбанг, кемири, лаковое дерево, куку, свечной орех или индийский грецкий орех используют довольно часто.

Недавно некоторые компании заявили, что этот орех действует как природное средство для похудения. Хотя употребление приготовленных орехов в небольших количествах считается безопасным, нет никаких доказательств, что этот продукт приводит к потере веса. А употребление сырых орехов может иметь мощный слабительный и рвотный эффект.

Опасные препараты для похудения (скриншот)

Кроме этого, многие препараты, которые сейчас рекламируются как продукт Nuez de la India, могут вообще не содержать свечной орех. Согласно расследованию FDA, эти продукты могут содержать очень ядовитое растение под названием желтый олеандр (Thevetia peruviana).

"Употребление в пищу желтого олеандра может вызвать неврологические, желудочно-кишечные и сердечно-сосудистые последствия для здоровья, которые могут быть опасными или даже смертельными. Симптомы могут включать тошноту, рвоту, головокружение, диарею, боль в животе, изменения в работе сердца. , аритмию и многое другое", - говорится в сообщении.

Опасные препараты для похудения (скриншот)

Все части желтого олеандра, тропического кустарника с желтыми цветами, ядовиты при глотании. Потому что они содержат сердечные гликозиды - соединения, увеличивающие мощность, из которой сердце перекачивает кровь, одновременно замедляя частоту сердечных сокращений.

Химические вещества также могут влиять на желудок, кишечник и нервную систему, вызывая такие симптомы, как тошнота, боли в желудке, галлюцинации, помутнение зрения и слабость.

На сайтах эти опасные препараты могут иметь названия: "ботанические продукты питания", "индийские орехи для похудения", "семена для похудения", "диетические семена".