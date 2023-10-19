Как распознать "шарлатанские" лекарства: Комаровский назвал признаки
Современная фармацевтическая индустрия представляет множество производителей и препаратов. С одной стороны, это положительное явление, позволяющее выбрать лекарства в соответствии со своими потребностями и кошельком. С другой стороны, отсутствует гарантия того, что на полках аптек не окажутся так называемые "фуфломицины".
Как их распознать, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео доктора Комаровского.
Как обнаружить "фуфломицин"
Чаще первые колокольчики можно заметить еще в рекламе препарата. Эксперт перечисляет те признаки, на которые следует обратить особое внимание.
- Этих лекарств осталось совсем мало. Это манипуляция, заставляющая вас приобрести препарат.
- Очень "выгодная" акция. Покупателям могут предлагать приобрести два препарата по цене трех. Однако суть состоит в том, что обычно для курса лечения требуется гораздо больше таблеток или другой формы лекарства. Поэтому для вас акция просто не будет выгодной, а вот продавцы - озолотятся.
- В рекламе будут ссылаться не на исследования или заявления ученых, а на людей, которым якобы это лекарство уже помогло.
- Продавцы обязательно упомянут, что при создании лекарства использовали уникальную технологию и редкие составляющие. Таким образом, производители добавляют "репутации" и "авторитета" своему препарату.
- В описании "шарлатанского" лекарства часто отмечают, что все составляющие натуральные.
- Производители обычно обещают быстрый результат и полное отсутствие побочных эффектов.
- Часто "фуфломицины" лечат несколько болезней сразу. Также обращайте на это внимание и не ведитесь.
В общем, врач не рекомендует следить за рекламой лекарственных средств. Не стоит заниматься самолечением, а лучше обращаться к специалисту за профессиональной помощью.
Государственная поддержка
Отдельно следует обратить внимание на этот аспект в рекламе "шарлатанских" лекарств. Очень часто мошенники могут пользоваться тем, что это лекарство будто создано с поддержкой государства. При этом реклама таких препаратов может быть на русском языке, что уже должно вызывать подозрение.
Кроме того, запомните, что все государственные программы в Украине, касающиеся здоровья и лекарства, осуществляются исключительно при поддержке Минздрава и точно будут освещены на официальных страницах учреждения.
Обеспечением бесплатным лекарством занимается также Национальная служба здоровья Украины. Вся необходимая по этому поводу информация - по ссылке.
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