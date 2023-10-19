Как распознать "шарлатанские" лекарства: Комаровский назвал признаки

Современная фармацевтическая индустрия представляет множество производителей и препаратов. С одной стороны, это положительное явление, позволяющее выбрать лекарства в соответствии со своими потребностями и кошельком. С другой стороны, отсутствует гарантия того, что на полках аптек не окажутся так называемые "фуфломицины".

Как их распознать, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео доктора Комаровского.

Как обнаружить "фуфломицин"

Чаще первые колокольчики можно заметить еще в рекламе препарата. Эксперт перечисляет те признаки, на которые следует обратить особое внимание.

Этих лекарств осталось совсем мало. Это манипуляция, заставляющая вас приобрести препарат.

Очень "выгодная" акция. Покупателям могут предлагать приобрести два препарата по цене трех. Однако суть состоит в том, что обычно для курса лечения требуется гораздо больше таблеток или другой формы лекарства. Поэтому для вас акция просто не будет выгодной, а вот продавцы - озолотятся.

В рекламе будут ссылаться не на исследования или заявления ученых, а на людей, которым якобы это лекарство уже помогло.

Продавцы обязательно упомянут, что при создании лекарства использовали уникальную технологию и редкие составляющие. Таким образом, производители добавляют "репутации" и "авторитета" своему препарату.

В описании "шарлатанского" лекарства часто отмечают, что все составляющие натуральные.

Производители обычно обещают быстрый результат и полное отсутствие побочных эффектов.

Часто "фуфломицины" лечат несколько болезней сразу. Также обращайте на это внимание и не ведитесь.

В общем, врач не рекомендует следить за рекламой лекарственных средств. Не стоит заниматься самолечением, а лучше обращаться к специалисту за профессиональной помощью.

Государственная поддержка

Отдельно следует обратить внимание на этот аспект в рекламе "шарлатанских" лекарств. Очень часто мошенники могут пользоваться тем, что это лекарство будто создано с поддержкой государства. При этом реклама таких препаратов может быть на русском языке, что уже должно вызывать подозрение.

Кроме того, запомните, что все государственные программы в Украине, касающиеся здоровья и лекарства, осуществляются исключительно при поддержке Минздрава и точно будут освещены на официальных страницах учреждения.

Обеспечением бесплатным лекарством занимается также Национальная служба здоровья Украины. Вся необходимая по этому поводу информация - по ссылке.