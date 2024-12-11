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Популярный напиток на завтрак может продлить вашу жизнь на 2 года

Среда 11 декабря 2024 09:33
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Популярный напиток на завтрак может продлить вашу жизнь на 2 года Фото: Какой напиток нужно пить на завтрак (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ученые сообщают, что определенный напиток может снизить риск нескольких хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые проблемы, рак, респираторные заболевания и снижение когнитивных функций.

О каком напитке идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Ageing Research Reviews.

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Многие начинают свой день с кофе, чтобы проснуться и почувствовать заряд энергии для того, что ждет впереди.

Согласно научному обзору, регулярное употребление кофе может продлить вашу здоровую жизнь почти на два года.

Ученые из Португалии проанализировали более 50 исследований, сосредоточившись, в частности, на том, как кофе оказывает влияние на здоровье человека и старение.

Это показало, что употребление кофе может увеличить продолжительность здоровой жизни человека в среднем на 1,8 года, что касается как мужчин, так и женщин. Однако не только кофе может помочь людям жить подольше.

Результаты показывают, что напиток может снизить риск нескольких хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые проблемы, рак, респираторные заболевания и снижение когнитивных функций.

Считается, что польза кофе для здоровья заключается в его более чем 2000 потенциально биоактивных соединениях. К ним относятся полифенолы, которые могут оказывать антиоксидантное и противовоспалительное действие, например, помогать регулировать чувствительность к инсулину и уменьшать нейровоспаление.

Несмотря на преимущества, авторы все же советуют быть умеренными при употреблении кофе, а Европейское агентство безопасности пищевых продуктов утверждает, что три-пять чашек кофе в день вполне безопасны для взрослого человека.

Кстати, диетолог рассказал, сколько все же надо пить воды.

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