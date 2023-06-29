Популярный курорт в Карпатах переименовали: что известно

Во Львовской области сменили название популярного курорта в Карпатах. Теперь поселок Славское официально будет называться Славско. На смене названия настаивали уже несколько лет.

Почему изменили название курортного поселка в Карпатах – читайте в материале ниже.

Как меняли название поселка

Разговоры об изменении названия поселка Славское шли последние пару лет. В 2020 году поселковый совет поселка проголосовал за инициативу переименования. В июле 2022 года на заседании Львовского облсовета инициативу об изменении названия на Славско поддержали.

Как объяснил директор Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины Игорь Соляр, община поселка отказывается от искусственно навязанной формы Славское, прикрепленной при советской власти, и просит вернуть аутентичную историческую распространенность в Галичине.

Решение о переименовании должен был поддержать еще Львовский областной совет, а затем – Верховная Рада Украины. Но местные жители заменили табличку на въезде в Славское еще в 2021 году. А затем сменили вывески в самом поселке, в том числе на железнодорожной станции. И во многих документах Славское начали писать как Славско.

Теперь официально – Славско

Верховная Рада проголосовала за изменение названия курортного поселка 29 июня и теперь название поселка официально – Славско.

Сейчас Славско – это административный центр Славской поселковой территориальной громады. В нем проживает около 3200 человек. Ежегодно этот курортный поселок посещает тысячи туристов – зимой катаются на лыжах, летом – отдыхают на природе.

"Указанный населенный пункт впервые был упомянут в письменных источниках как Славско. Данное название имеет глубокие исторические корни и его использование с XV в течении следующих столетий засвидетельствовано перечнем документов(1483 – Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1903. T. 18, s. 259; Купчинская З. А. Стратиграфия архаической ойконимии Украины: монография. Львов: Научное общество имени Шевченко, 2016. 1278; 56 картосхем). Нынешняя лингвистическая форма названия населенного пункта Славское появилась в советский период", - говорится в пояснительной записке.