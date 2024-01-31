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Популярные марки смартфонов заморозили на шесть часов: результат эксперимента удивляет

Среда 31 января 2024 17:35
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Популярные марки смартфонов заморозили на шесть часов: результат эксперимента удивляет Топовые смартфоны от Apple, Samsung и Google заморозили на шесть часов (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Блогер решил провести эксперимент на прочность в условиях заморозки, чтобы определить, насколько устойчивы к холоду iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Эти смартфоны обладают защитой от пыли и влаги, что означает, что они способны выдерживать погружение в воду на глубину до одного метра на протяжении полутора часов и более. Но что будет, если они упадут в замерзший водоём?

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал блогера TechDroider.

Результаты эксперимента

Для выяснения этого был проведен тест на заморозку, в ходе которого три новых смартфона были погружены в воду и помещены в морозильник на шесть часов.

Автор видеоролика особенно беспокоился о возможном тресканье стекла у одного из устройств из-за перепадов температур, однако, когда устройства были извлечены изо льда, их корпусы и экраны остались неповрежденными.

Оставалось убедиться в работоспособности. Сразу после разморозки у камер возникли проблемы с засветкой и бликами, поэтому автор решил дать им час, чтобы высохнуть. После этого все три смартфона функционировали без нареканий: не было выявлено проблем с камерами, экранами и динамиками.

Естественно, это не означает, что стоит активно подвергать смартфоны воздействию ледяной воды. Однако тест подтверждает, что современные флагманские устройства вполне способны пережить подобные непредвиденные ситуации.

Напомним, что YouTube-блогер сравнил все три флагмана Samsung Galaxy S24.

У нас также есть материал про сравнение скорости работы iPhone 15 Pro Max и Galaxy S23 Ultra.

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