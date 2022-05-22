Популярна послуга дитячого стоматолога виявилася зовсім непотрібною: не витрачайте гроші

Стоматологи кажуть, що часто батьки просять зробити пробу на анестетик, "бо він у нас такий алергічний", "бо ми хвилюємся" і т. д.

Але це абсолютно непотрібно. Адже він не буде показовим.

Так, якщо організм ніколи не "зустрічався" з алергеном (в даному випадку анестетиком), то відповідно імунної відповіді в нього немає.

І це означає, що алергічної реакції при першому контакті не буває.

Скарифікаційні проби (шкірні прік-тести) тим паче робити не можна

Річ у тім, що на введення алергену під час цієї проби почнуть виробляються імуноглобуліни.

Тест буде негативним, а організм на наступний раз підготується. І станеться це саме в кріслі стоматолога.

В результаті лікар буде спокійним, бо проба негативна, є заключення. Але у дитини виникне алергічна реакція під час процедури. Найнебезпечніший стан - анафілактичний шок.

Висновок тут такий, що кожен стоматолог повинен бути готовим до різного виду алергічної реакції, в тому числі анафілактичного шоку.

Тобто володіти навичками надання невідкладної допомоги та мати "протишоковий" набір, в якому обов'язково є адреналін.

Ідеально, коли в клініці є анестезіологічний супровід.

"Раджу всім батькам поцікавитися краще цим, аніж витрачати гроші на непотрібні аналізи", - пишуть лікарі.