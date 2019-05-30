Популярна українська група порадувала літнім треком

MAD HEADS презентували проект УкраїнСКА (фото: facebook.com/madheads.ua)

Музиканти MAD HEADS випустили запальний трек під назвою "А Я Є"

Учасники популярної групи MAD HEADS презентували новий проект УкраїнСКА і перший сингл – запальну композицію "А Я Є". Цей трек наповнений легкістю і літнім настроєм. Музиканти впевнені: пісня змусить танцювати і підспівувати кожного

"Кожен раз кожна пісня пишеться по-різному: можу годинами, днями сидіти, щоб підібрати ту чи іншу фразу, щоб повністю передати головний задум пісні. А пісня "А Я Є" написалась легко і на одному диханні, тому хочу, щоб саме ця легкість передавалася слухачам при її прослуховуванні", - каже вокаліст Михайло Безушко.

Ще один меседж, який артисти хочуть донести до слухачів піснею "А Я Є" – це позитив.

"Намагайтеся знаходити його у всьому, позитивно реагуйте на негатив і тоді сама негативна ситуація вам буде здаватися взагалі не проблемою", – резюмував Михайло.

MAD HEADS - А Я Є

Нагадаємо, нещодавно лідер відомої української рок-групи випустив сольну пісню.

Раніше ми писали про те, що Alyona Alyona потрапила під увагу авторитетного видання The New York Times, яке внесло українську виконавицю до списку 15 найбільш значущих нових артистів Європи.