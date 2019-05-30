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Популярна українська група порадувала літнім треком

STYLERЖиття    30.05.2019 - 20:36
Популярна українська група порадувала літнім треком
MAD HEADS презентували проект УкраїнСКА (фото: facebook.com/madheads.ua)

Музиканти MAD HEADS випустили запальний трек під назвою "А Я Є"

Учасники популярної групи MAD HEADS презентували новий проект УкраїнСКА і перший сингл – запальну композицію "А Я Є". Цей трек наповнений легкістю і літнім настроєм. Музиканти впевнені: пісня змусить танцювати і підспівувати кожного

"Кожен раз кожна пісня пишеться по-різному: можу годинами, днями сидіти, щоб підібрати ту чи іншу фразу, щоб повністю передати головний задум пісні. А пісня "А Я Є" написалась легко і на одному диханні, тому хочу, щоб саме ця легкість передавалася слухачам при її прослуховуванні", - каже вокаліст Михайло Безушко.

Ще один меседж, який артисти хочуть донести до слухачів піснею "А Я Є" – це позитив.

"Намагайтеся знаходити його у всьому, позитивно реагуйте на негатив і тоді сама негативна ситуація вам буде здаватися взагалі не проблемою", – резюмував Михайло.

MAD HEADS - А Я Є

Нагадаємо, нещодавно лідер відомої української рок-групи випустив сольну пісню.

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