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Популярная украинская группа порадовала летним треком

STYLERЖизнь    30.05.2019 - 20:36
Популярная украинская группа порадовала летним треком
MAD HEADS презентовали проект УкраїнСКА (фото: facebook.com/madheads.ua)

Музыканты MAD HEADS выпустили зажигательный трек под названием "А Я Є"

Участники популярной группы MAD HEADS презентовали новый проект УкраїнСКА и первый сингл – зажигательную композицию "А Я Є". Этот трек наполнен легкостью и летним настроением. Музыканты уверены: песня заставит танцевать и подпевать каждого

"Каждый раз каждая песня пишется по-разному: могу часами, днями сидеть, чтобы подобрать ту или иную фразу, чтобы полностью передать главный замысел песни. А песня "А Я Є" написалась легко и на одном дыхании, поэтому хочу, чтобы именно эта легкость передавалась слушателям при ее прослушивании", - говорит вокалист Михаил Безушко.

Еще один месседж, который артисты хотят донести до слушателей песней "А Я Є" – это позитив.

"Старайтесь находить его во всем, положительно реагируйте на негатив и тогда сама негативная ситуация вам будет казаться вообще не проблемой", – резюмировал Михаил.

MAD HEADS - А Я Є

Напомним, недавно лидер известной украинской рок-группы выпустил сольную песню.

Ранее мы писали о том, что Alyona Alyona попала под внимание авторитетного издания The New York Times, которое внесло украинскую исполнительницу в список 15 самых значимых новых артистов Европы.

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