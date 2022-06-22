Ця популярна ягода знизить високий рівень холестерину та цукру в крові

Чим корисна чорниця

Багата антиоксидантами

Стрес шкідливий для тіла, особливо якщо йдеться про окисний стрес. Він виникає через присутність молекул, які називаються вільними радикалами. Вони вироблені природним шляхом внаслідок обміну речовин або через вплив забруднень, сигаретного диму та алкоголю. Вони ушкоджують клітини та завдають шкоди організму.

Містить багато вітамінів та мінералів

Чорниця містить вітаміни С та К, а також марганець. Вітамін С сприяє зміцненню імунної системи та допомагає правильному зсіданню крові. Марганець, у свою чергу, також може сприяти зміцненню кісток та м’язів.

Знижує рівень холестерину

Така ягода багата на розчинну клітковину, яка допомагає видаляти жовч з кишечника. Зазначимо, що жовч - це відходи, які складаються з холестерину, жовчних кислот, солей та металів.

Експерти кажуть, що розчинна клітковина допомагає видалити цю жовч, тому може призвести до зниження рівня холестерину.

Допомагає контролювати рівень цукру в крові

Чорниця багата на клітковину і містить менше цукру в порівнянні з іншими фруктами, тому вона не викликає стрибків рівня цукру в крові.