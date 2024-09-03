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Популярная ведущая рассказала об учебе дочери за границей: "Украинские дети - киборги образования"

Ведущая с дочкой Василиной (Фото: instagram.com/lidiyataran)
Автор: Любовь Блажко

Лидия Таран, которая недавно приезжала в Украину из Франции, рассказала детали об обучении своей дочери Василисы.

Что сказала знаменитая ведущая на эту тему, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Таран высказалась об образовании дочери

Звезда телевидения поделилась, что ее ребенок будет получать образование сразу в двух учебных заведениях: онлайн в украинской школе, а также очно во французском лицее.

"Ну все, мам, уходи отсюда уже". Не дала даже слезу пустить. Вчера Василиса начала украинскую школу онлайн, сегодня в 8 часов стала в очередь (позади нас на фото) за знаниями во французский лицей", - отметила Таран и показала соответствующие кадры.

Лидия подчеркнула, что, по ее мнению, нынешнее поколение детей вырастет очень умным и патриотическим.

"Украинские дети - киборги образования. Держат двойную нагрузку. Верю, что сейчас растет самое крутое, умное и патриотическое поколение", - также написала она.

Таран рассказала о дочери Василисе (Фото: instagram.com/lidiyataran)

В комментариях коллеги и поклонники оставили для семьи кучу комплиментов и пожелали Василине успехов в учебе.

Что известно о личной жизни ведущей

Василиса, как известно, появилась в браке Таран с шоуменом и ведущим Андреем Доманским.

Отношения с ним звезда начала в 2004 году. Спустя год они начали жить вместе, а девочка родилась в 2007 году. О разводе пара сообщила в январе 2010-го.

В период полномасштабного российского вторжения РФ в Украину знаменитость выехала вместе с родными во Францию. Она признавалась, что чувствовала себя из-за этого не очень хорошо, однако приняла именно такое решение, поскольку не хотела оставлять ребенка одного в чужой стране.

Во Франции Таран не оставила профессиональную деятельность: она работает корреспонденткой канала "1+1" в этой стране, а также поступила на магистратуру в один из французских вузов, о чем тоже рассказывала в соцсетях.

46-летняя Таран - студенка французского вуза (Фото: instagram.com/lidiyataran)

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