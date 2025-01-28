Популярная актриса отреагировала на то, ее дочь слушает треки артистов-путинистов

Украинская актриса Алена Лавренюк высказалась об отношении своих детей к русскому языку и музыке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий звезды драмы "Кофе с кардамоном" для YouTube-проекта "Тур зірками".

Алена Лавренюк поделилась, что ее дочери сейчас учатся в Англии, однако свои планы на будущее связывают с Украиной.

Старшая дочь Полина сознательно решила прекратить общение с русскоязычными людьми за рубежом.

Младшая, Зоя, все еще слушает российских исполнителей, в частности Тимати, который является фанатом политики Путина, о чем сама актриса не была осведомлена.

"Если зайти на одну из страниц в Инстаграме к вашей дочери Зое, у нее есть такие избранные "сториз" под российскую музыку. Откровенно под Тимати и других российских исполнителей, и это было уже 2024 года", - отметила Наталья Тур. Алена Лавренюк с дочерьми (фото: instagram.com/olenalavrenyuk)

Артистка ответила, что у нее с младшей наследницей постоянные разговоры на эту тему.

"Я хотела, чтобы это пришло органично. Моя старшая дочь отказалась от общения с теми, кто общается на русском языке, и она сознательно пришла к этому решению. Меня это очень радовало, потому что было много разговоров на эту тему", - сказала Елена.

"Младшая дочь - она меньше, и мне еще надо вести с ней много разговоров. Она иногда не понимает "Ну это же украинские исполнители, они поют на русском". Я говорю: "Нет, так не может быть", - добавила она. Алена Лавренюк с дочками (фото: instagram.com/olenalavrenyuk)

Относительно того, что младшая дочь слушает музыку российских исполнителей и публикует видео под песни, поддерживающие путинский режим, Лавренюк отметила, что она не была в курсе этого, поскольку не имеет возможности контролировать страницу своей дочери.

"Я Вам скажу откровенно - она меня заблокировала на своей странице. Я не вижу ее сообщений. Мне фаны присылают фото, которые она выкладывает. Поэтому спасибо, что Вы мне сказали. Это будет беседа сегодня на вечер", - ответила знаменитость ведущей.

Что известно об Алене Лавренюк

Алена Лавренюк - украинская театральная и киноактриса. Всеобщую известность актрисе принесла роль Алены в комедии "DZIDZIO: Контрабас". За ней последовали и другие популярные роли, в частности в фильмах "Егрегор" и "11 детей из Моршина" и телесериале "Кофе с кардамоном".

Алена Лавренюк (фото: instagram.com/olenalavrenyuk)

Впоследствии Лавренюк также начала играть роли в театре.

Елена замужем за кинопродюсером Сергеем Лавренюком. Пара проживает в Киеве и воспитывает двух дочерей.