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Попросили надіти маски: в Кропивницькому неадеквати закидали камінням автобус

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Карантин в Україні став причиною того, що люди розбили скло в автобусі, тому що їх не пускали без масок

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. При цьому його продовжили до 24 квітня. В країні ввели обмеження на користування громадським транспортом, і без масок пасажирів не пускають. При цьому деякі люди ведуть себе дуже агресивно і ігнорують правила.

У Кропивницькому чоловік і жінка зайшли в автобус, але кондуктор попросив їх надіти спочатку маки. Після цього місцеві жителі вийшли з салону і розбили лобове скло цеглою, а також спробували вибити двері автобуса. Про це розповів заступник міського голови Олександр Вергун.

У Кропивницькому розбили лобове скло автобуса (відео: facebook.com/krrada.official)

За словами Вергуна, через пошкодження автобус довелося зняти з рейсу. Інцидент стався на 103 маршруті, в автобусі А26. Тепер на ремонт транспортного засобу потрібно 16 тисяч гривень.

Після пригоди водій автобуса викликав поліцію. Правоохоронці заявили, що встановлено особу жінки, і проти неї вже відкрито кримінальне провадження за хуліганство.

Нагадаємо, що за порушення режиму самоізоляції через коронавірус на сьогодні в України вже накладені штрафи на 130 осіб, які повернулися з-за кордону і відмовився знаходиться на самоізоляції 14 днів.

При цьому поліція Києва склала 60 адміністративних протоколів за порушення режиму обсервації. За дане порушення вже оштрафовані п'ять чоловік на 17 тисяч гривень.

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