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Попросили надеть маски: в Кропивницком неадекваты забросали автобус камнями

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Карантин в Украине стал причиной того, что люди разбили стекло в автобусе, потому что их не пускали без масок

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. При этом его продлили до 24 апреля. В стране ввели ограничения на пользование общественным транспортом, и без масок пассажиров не пускают. При этом некоторые люди ведут себя очень агрессивно и игнорируют правила.

В Кропивницком мужчина и женщина зашли в автобус, но кондуктор попросил их надеть сначала маки. После этого местные жители вышли из салона и разбили лобовое стекло кирпичом, а также попытались выбить двери автобуса. Об этом рассказал заместитель городского головы Александр Вергун.

В Кропивницком разбили лобовое стекло автобуса (видео: facebook.com/krrada.official)

По словам Вергуна, из-за повреждений автобус пришлось снять с рейса. Инцидент случился на 103 маршруте, в автобусе А26. Теперь на ремонт транспортного средства нужно 16 тысяч гривен.

После происшествия водитель автобуса вызвал полицию. Правоохранители заявили, что личность женщины установлена, и против нее уже открыто уголовное производство за хулиганство.

Напомним, что за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса на сегодня в Украины уже наложены штрафы на 130 человек, которые вернулись из-за границы и отказался находится на самоизоляции 14 дней.

При этом полиция Киева составила 60 административных протоколов за нарушение режима обсервации. За данное нарушение уже оштрафованы пять человек на 17 тысяч гривен.

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