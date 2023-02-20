"Предыдущие майданы не были завершены": историк рассказал о значении Революции Достоинства для современной Украины

Можно ли было избежать Революции

В 2013 году Украина готовилась подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Но этот процесс был приостановлен "в интересах национальной безопасности" Украины.

При этом отмечалась выгода сотрудничества с Москвой. К примеру, 1 декабря 2013 года Николай Азаров заявил, что бюджет будет сформирован по результатам его визита в Москву. А через неделю он сказал, что Украина не получит безвизовый режим без одобрения России.

Чествование памяти павших героев Небесной сотни (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

За годы правления такого пророссийского правительства Украина упала в большинстве мировых показателей и рейтингах. К примеру, в сфере легкости ведения бизнеса Украина оказалась на 137 месте из 190. А по индексу восприятия коррупции мы были на 144 месте.

"Некоторые эксперты считают, что Революции достоинства можно было бы избежать, если бы Украина подписала евроинтеграционный договор. На самом деле, мы видим, что ситуация в государстве была революционной в разных сферах жизни. Предыдущие Майданы не были завершены", - говорит директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло.

По его словам, если бы не произошло тех событий, Россия захватила бы Украину мирным способом руками пророссийского правительства. Наше государство стало бы сателлитом Москвы с большим нереализованным протестным потенциалом. Что-то вроде современной Белоруссии.

Чествование памяти павших героев Небесной сотни (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Историческое течение событий

В конце ноября на Майдане начали собираться мирные протестующие. Однако уже в начале декабря против них применялись силовые методы разгона: автоматическое оружие, снайперские винтовки и бронетранспортеры.

22 января стало известно о первых погибших. Ими стали армянин по происхождению Сергей Нигоян и белорус Михаил Жизневский. 18-20 февраля стали наиболее кровопролитными для майдановцев.

Противостояние протестующих и силовиков на Майдане (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"На бывшей улице Институтской было цинично расстреляно 49 человек мирных протестующих. Они либо погибли на месте, либо были смертельно ранены. Через год после этих трагических событий был определен государственный день памяти погибших. С одной стороны он является траурным, а с другой он призван чествовать высокий чин и подвиг наших граждан", - рассказывает Игорь Пошивайло.

Значение революции достоинства в истории Украины

Основным геополитическим последствием революции стал выход Украины из зоны влияния России в экономической и политической сферах и определенным образом уменьшение зависимости от России в культурной сфере.

Весомым последствием Революции можно считать крупное реформирование Вооруженных Сил Украины.

В число Небесной сотни входят 107 человек. Это участники Революции достоинства, а также активисты Майдана, погибшие весной 2014 года с началом российской агрессии на востоке Украины.

Среди героев Небесной сотни также армянин Сергей Нигоян, белорус Михаил Жизневский и граждане Грузии Зураб Хурция и Давид Кипиани.

С точки зрения истории можно сказать, что революция достоинства стала началом противостояния России и Украины. Некоторые историки полагают, что сам Майдан незавершен. Он продолжается сегодня и длится уже не менее 300 лет.

"Эти два исторических события объединены одним стремлением украинцев - быть свободным независимым государством. Мы должны понимать, что и Майдан, и эта война не случайны. Возможно, полномасштабная война - это решающая битва за судьбу Украины", - говорит директор музея.