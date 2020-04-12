Як потрапити у "закрите" місто або область: українцям дали пораду

Карантин через коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Через карантин в Україні влада істотно обмежила в'їзд в деякі міста і області

Карантин в Україні призвів до оголошення надзвичайної ситуації та закриття кількох міст і областей на в'їзд і виїзд. У зв'язку з введенням жорстких обмежень постало питання: як потрапити в закрите місто?

На в'їздах до міста розташовані блокпости, які повинні чергувати за дорученням Кабміну під час карантину. На пропускних пунктах чергують поліція, працівники Служби з надзвичайних ситуацій, військові та медики. Водії та пасажири повинні перед перетином кордону з закритим містом перевірити температуру. На блокпостах проводиться санітарний огляд речей, багажу й автомобіля. Людей з ознаками захворювання доручено забирати в лікарню. Про це пише "Сегодня".

Для пересування по території областей, потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують проживання на відповідній території. Якщо людина не проживає, але працює в місті, необхідно мати при собі довідку з місця роботи.

У Дніпрі обмеження на в'їзд у місто діє з 8 квітня. Там на пропускних пунктах зупиняють автомобілі, вимірюють температуру і перевіряють, чи є маски у водія і пасажирів. В місто дозволяють в'їжджати тільки авто з реєстрацією області. Транзитним автомобілям заборонили в'їзд.

"Заборона не стосується тих, хто працює, навчається, веде бізнес, проходить лікування в Дніпрі, а також вантажівок, якщо у транспортному аркуші є відмітка на відвантаження в місті", – йдеться на сайті мерії Дніпра.

А ось Чернівецьку область повністю перекрили в'їзд та виїзд – там зараз найбільше число хворих COVID-19. Якщо захворюваність в інших областях різко підскочить, то не виключено, що блокпости повністю заблокують в'їзди та виїзди з міст.

Нагадаємо, раніше мільярдер і співзасновник Microsoft Білл Гейтс назвав умову для скасування карантину та припинення пандемії коронавіруса. На його думку, зняти заборони на переміщення можна тільки після масової вакцинації населення.