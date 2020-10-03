Лікар назвала нові нюанси COVID-19 у дітей: заражаються від дорослих і рідко передають

Коронавірус у дітей (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус у дітей має особливості і у малюків теж є групи ризику

Коронавірус у дітей не завжди проявляється такими симптомами, як і у дорослих. Крім загальновідомих ознак хвороби у дітей COVID-19 може супроводжуватися ще розладами травної системи – діареєю і нудотою.

Крім того, є й інші нюанси, які стосуються коронавірусу у дітей. Як розповіла на своїй сторінці в Facebook Уляна Супрун, діти шкільного віку не відіграють роль у передачі вірусу. Як показують дослідження, більшість дітей інфікується від дорослих, найчастіше у своїх сім'ях.

У дітей менше шансів інфікуватися COVID-19, менше ймовірність тяжкого перебігу хвороби та прояви класичних симптомів коронавірусу. Більшість дітей переносять хворобу легко й основними симптомами були: підвищена температура тіла, кашель, нежить і втому.

"Велике систематичне дослідження містить у собі обстеження 7780 випадків COVID-19 у дітей. На відміну від дорослих, у дітей рідше з'являлися важкі симптоми верхніх дихальних шляхів, які потребували лікування у відділеннях інтенсивної терапії. Конкретно в цьому дослідженні 7 смертей, а також 11 випадків мультисистемного запального процесу у дітей", - пояснила Супрун.

Мультисистемний запальний процес – це рідкісне, але серйозне захворювання, яке може викликати запалення серця, судин, нирок, легень, мозку, шкіри та очей. Його почали фіксувати лише місяць тому і причина поки невідома. Більшість випадків об'єднує те, що діти мали позитивний тест на COVID-19 або вже перехворіли на новий вірус. В Україні поки зафіксований тільки один такий випадок.

Хто знаходиться в особливій групі ризику

Немовлята до 1 року

Діти, у яких є хронічні захворювання легень, астма, цукровий діабет, вроджені хвороби серця або ожиріння

Імуносупресивний стан (в результаті певних захворювань або прийняття ліків, які послаблюють імунну систему)

Діти з рідкісними захворюваннями

Фахівець порадила батькам щодня перевіряти дітей на наявність симптомів COVID-19. Особливо увагу варто звернути на високу температуру, біль у горлі, новий неконтрольований кашель, який ускладнює дихання, діарею, блювоту, біль в животі. Також дітям потрібно допомагати звикнути до нової реальності – носіння маски, потреби дотримуватися соціальної дистанції, скорочення спілкування і соціальних контактів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медик спрогнозувала закриття шкіл в Україні через коронавірус в листопаді.

А також розповідали про те, що названа причина важкого перебігу COVID-19.