"Попав" на гроші: Притула поділився сумною історією

Український ведучий, шоумен і гуморист Сергій Притула сьогодні перебуває на піку своєї ТВ-популярності, а його "Вар'яти-шоу" збирає аншлаги. Але так було не завжди.

Коли ведучий "Нового каналу" тільки створив гумор-шоу, був упевнений, його особистої популярності після Сomedy Club вистачить, щоб швидко набрати аудиторію.

"Я звик, що коли кудись Сomedy приїжджає, ми збираємо забитий глядачами клуб чи концертний зал. В Ужгороді, коли ми приїхали далеко не "бойовим" основним складом, 600 чоловік набилися в клуб, як кільки в банку. Коли після цього тріумфу Comedy я віз туди "Вар’ятів", ставив своє обличчя найбільшим на афішу і розумів, що все у нас складеться. Звісно, це шоу було новим і незвичним для публіки. Ніхто про нас не чув, а по телевізору ще не показували. В Ужгород нас приїхало 16, а на концерт прийшло 12 глядачів. Ми так ржали, такий класний концерт дали, це був фактично квартирник. Директор клубу плакав від сміху, дивувався, чого люди не прийшли. А я плакав, бо попав на 1500 доларів", - згадав він в подкасті "Інше інтерв'ю".

Але Сергій не здавався.

"На концерти у багатьох містах спочатку приходило по 30-40 чоловік. Ми десь півроку так розгойдувалися. Поки у Львові не зібрали перший аншлаг", - зазначив шоумен.

Раніше Притула розчулив фото з дружиною.

Також ми писали, що ведучий заявив про вихід із шоу-бізнесу.