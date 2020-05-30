Не попадися в пастку! Аферисти придумали нову схему обману

Аферисти в Україні - нова схема обману

Українців знову намагаються обдурити

Шахраї придумали нову схему обману, щоб виманити у довірливих українців гроші. Зазначається, що обман починається цілком стандартно, однак це лише на перших етапах.

Шахрай телефонує як "представник служби безпеки Приватбанку" на мобільний телефон жертви, до номеру якого прив'язано додаток Приват24. Чемно вітається і звертається по імені. Здавалося б, нічого незвичайного. Однак далі починається неймовірне, пише видання UBR.

"Зателефонував чоловік, привітався з дружиною по імені, я був поруч. Представився службою безпеки Приватбанку і говорить: по вашій картці намагаються провести якісь операції в Розетці на 856 гривень", - розповів чоловік постраждалої.

Що відрізняє цих шахраїв від звичайних - у них добре поставлена мова. Вони легко підбирають слова і використовують дуже дорогу гарнітуру. "Мені як фахівцю відразу очевидно, що це не оператор контакт-центру, де дешева гарнітура, поламані дроти. Чутність чудова. Це дорогий хакінг", - розповів експерт Євген Успенський.

Шахраї володіють практично всією інформацією по банківській карті жертви. Представившись, вони задають питання, чи була транзакція по карті, 4 останні цифри якої називаються і дійсно збігаються з приватбанківською карткою цієї людини.

Коли жертва відповідає, що ніякої транзакції не робила, то аферист повідомляє, що була спроба несанкціонованого доступу до карти з боку невідомих зловмисників, у зв'язку з чим її необхідно терміново заблокувати.

Якщо клієнт сумнівається в словах "співробітника безпеки", той називає його кодове слово, зафіксоване в базі Приватбанку. Це відразу діє заспокійливо і розслабляє жертву.

Така схема більш небезпечна і містить нові нюанси. Зловмисники беруть кодове слово саме з реальної бази Приватбанку, а тому українцям рекомендується бути максимально уважними і не ділитися особистою інформацією з незнайомими людьми.

Нагадаємо, що в Україні викрили суперхакера, який провернув аферу століття з даними.

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Автор: Дарья Русина