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Японская методика снятия тревожности всего за 5 минут: она стала вирусной в сети

Среда 08 января 2025 11:50
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Японская методика снятия тревожности всего за 5 минут: она стала вирусной в сети Фото: Как быстро избавиться от тревожности (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В мире, который становится все более стремительным и полным стресса, многие люди ищут эффективные методы борьбы с тревогой. Но выход есть - японская практика, которая за 5 минут снизит чувство тревожности.

В чем она заключается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Как избавиться от стресса и тревожности - японский способ

В последнее время в социальных сетях приобрела популярность японская техника под названием Синрин-йоку. Эта практика переводится как "лесное купание" и является японской традицией, которая предусматривает погружение в природу и наслаждение лесной средой всеми чувствами.

Разработанная в Японии в 1980-х годах, Shinrin-Yoku была задумана как ответ на растущий уровень стресса и заболевания, связанные с образом жизни. Главная идея заключается в том, что проведение времени на природе может иметь глубокое положительное влияние на наше физическое и психическое здоровье.

Японская методика снятия тревожности всего за 5 минут: она стала вирусной в сети

Практика заключается в посещении леса (фото: pixabay.com)

Как практиковать Синрин-Йоку

Для этой практики не нужны специальные навыки и оборудование. Вот несколько простых шагов, чтобы насладиться этим опытом:

Найдите лес

Ищите естественное место, где вы можете гулять, не отвлекаясь. Это может быть лес, парк или любая зеленая зона.

Отключитесь

Оставьте свои электронные устройства и любые отвлекающие факторы. Позвольте себе присутствовать в данном моменте.

Ходите медленно и внимательно

Речь не идет об интенсивных упражнениях; лучше ходите медленно, позволяя вашему телу расслабиться и адаптироваться к окружающей среде.

Используйте все органы чувствОбращайтевнимание на то, что вы видите, слышите, чувствуете запахи и ощущения.

Наблюдайте за цветами листьев, слушайте пение птиц, чувствуйте текстуру коры деревьев и дышите свежим воздухом.

Не спешите

Не спешите; проведите по крайней мере 20-30 минут в этой естественной среде, чтобы получить максимальную пользу.

Поразмышляйте

В конце вашей прогулки найдите минутку, чтобы подумать о том, что вы чувствуете.

Вы можете вести дневник, чтобы записывать свои мысли и переживания. Shinrin-Yoku или лесное купание - это простая, но мощная практика, которая приглашает нас восстановить связь с природой и воспользоваться ее целебными эффектами.

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