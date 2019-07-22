Я розуміла, що це кінець: на киянку напав невідомий чоловік і спробував втопити

Киянка Світлана Коптилина розповіла страшну історію про те, як невідомий чоловік спробував втопити її на каналі по вулиці Раїси Окіпної. Молодий хлопець просто підплив до неї і почав тримати голову під водою. Деталі інциденту вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Світлана Коптилина розповіла, що часто купається під мостом через канал на вулиці Раїси Окіпної – там збираються любителі плавання в будь-яку пору року. Вона прийшла на улюблене місце близько 6-ої ранку і єдиний, кого вона зустріла – це був місцевий рибалка.

Вона поплавала трохи і вже почала повертатися, коли побачила, що з боку дамби в її сторону біжить молодий хлопець у чорній футболці.

"Мою увагу привернуло те, що він, не зупиняючись, не роздягнувшись, по крутому бетонному спуску забіг у річку і відразу поплив. Прямо на мене. Це було дивно, я його не знаю, на вигляд років 20-24", - повідомила жінка.

Коли він доплив до неї, став дивитися їй в обличчя і Коптилина від несподіванки сказала йому, що без одягу плавати зручніше. Він зняв футболку, а потім сказав їй: "Не розмовляйте". Далі почалося щось дивне – молодий хлопець спробував її втопити.

"А потім повернувся до мене і натиснувши двома руками на мою голову опустив мене під воду. Тиснув і тримав. Я марно намагалася боротися, ковтала воду і розуміла, що це кінець. В якийсь момент він, не знаю, чому, відпустив мене на мить. Я спливла, вдихнула повітря, сподівалася, що страшний жарт закінчився, сказала "не треба", але він знову руками на моїй голові штовхнув мене під воду і утримував там. В останню мить, коли свідомість уже йшла, я спробувала вхопитися за життя - і пішла під водою в бік від його рук. Певно, він подумав, що місія виконана і я пішла на дно", - описала Коптилина пережитий жах.

Коли вона виринула, молодий чоловік дуже швидко плив до берега, а жінка в жаху попливла в іншу сторону, до рибака. Той сказав, що все бачив, але припустив, що це її приятель і просто дуріє.

"Цей чоловік - вбивця. Він все робив професійно і чітко. Не виключено, що це лише один з епізодів. Для себе я зробила висновок - ні до чого зайва коректність у воді: я бачила, що він чітко пливе до мене, дивиться мені в обличчя, потрібно було відразу кричати - не підпливайте! Цим привернути увагу як мінімум - рибака. І вже там, у воді, зрозуміла: коли топлять, потрібно постаратися піти під водою в бік. Там в ці миті, звичайно, важко аналізувати, але у мене вийшло, і це врятувало мені життя", - поділилася Коптилина і описала як виглядає молодий чоловік: симпатичний хлопець, 22-24 роки, не блондин і не брюнет, сучасна стрижка – з боків коротко, зверху побільше. Ввічливий, доглянутий.

Скріншот поста (facebook.com/koptilina)

Пізніше на камери телефонів і спостереження потрапили відео з молодим хлопцем, який бігав по вулиці голим і чіплявся до дівчат. Також про нього писали в групі ДТП. Kiev.ua і повідомляли, що за добу до інциденту з Коптилиною, він пропав на Гідропарку.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві невідомі увірвалися у приміщення лотереї і по-звірячому його розгромили.

А також розповідали про те, що іноземець трохи не помер від голоду в столиці, але його врятували.