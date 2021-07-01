Ви розумієте, що мертві? У Полтаві дружина "поховала" живого чоловіка

Чоловіка звуть Анатолій Маковський, і "помер" він ще 2010-го року. Про це полтавець дізнався близько місяця тому, коли вирішив поновити документи.

Рішення про визнання його мертвим ухвалив Шишацький районний суд за поданням дружини Анатолія. Жінка не мала з ним зв'язку понад три роки, тому зважилася на такий крок, аби отримувати допомогу на сина "у зв'язку з втратою годувальника".

Коли Анатолій звернувся до податкової, аби відновити ідентифікаційний код, його огріли новиною, що фактично, він не існує.

"Мені дзвонять, кажуть: "Так і так, розумієте, ви мертві". Я говорю: "В якому смислі?"."Отак, ми послали на Київ запит", видали, що Шишацький суд мене 2010-го року похоронив. Я в шоці", - розповідає полтавець.

Згідно з наданими Шишацьким районним судом документами, 2007-го чоловік пішов з дому і не повернувся, ніхто з їхніх спільних родичів та друзів не знав про його місце знаходження, тому було ухвалено таке рішення. Тим часом Анатолій спокійно жив у Полтаві.

"Я жив тут (у Полтаві – ред.) всі три роки. Я тут виріс, тут народився. Я ж не зобов’язаний сидіти у тому селі. На якій підставі? Якби я був поданий зниклим безвісти, ніякого, нічого. Ці три роки вони просто так просиділи, пробили, думають: "Та судимий, може десь сидить, а може убили". Це треба все робити (перевіряти - ред.). Вони просто поставилися халатно", - розповідає полтавець.

Адвокат Дар'я Маліннікова каже, що в такому рішенні суду не бачить достатніх підстав. Адже не були перевірені такі відомості, як ймовірний виїзд за кордон, чи є у людини інше майно, чи працевлаштована вона. Юрист радить Анатолієві звертатися із заявою до суду щодо скасування даного рішення.

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