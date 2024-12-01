Понедельник станет началом важного периода для этих знаков Зодиака. Кого ждет новая жизнь

Рыбы

Не откладывайте на потом свои планы и мечты. Начинайте жить и наслаждаться тем, что вы уже имеете, а также прилагайте все усилия, чтобы достичь чего-то нового. В понедельник вы получите важный знак свыше и сможете сделать невероятный рывок.

Близнецы

Карты Таро сулят вам фантастический понедельник. В этот день вам не придется думать о плохом, ведь проблемы и неудачи обойдут вас стороной. Вы сможете воплотить в жизнь свои самые смелые цели, а потому хватайтесь за этот шанс и обязательно им воспользуйтесь.

Скорпион

Подумайте, довольны ли вы своей жизнью? И если вы понимаете, что не всегда добиваетесь желаемого - найдите причину неудач. В понедельник вы сможете начать невероятную главу своей жизни, однако для начала нужно исправить ошибки, отголоски которых тянутся за вами из прошлого.

Дева

Таро-гороскоп на 2 декабря судит вам прекрасные новости. Вы уже вот-вот начнете новую жизнь, в которой не будет места проблемам, грусти и негативу. Смело сжигайте мосты и двигайтесь вперед, у вас все получится.