Более 500 дней в пустыне: такса-крошка поразила своим поступком целый мир!

После 529 дней одиночества в бескрайних просторах австралийской пустыни, миниатюрная такса по имени Валери наконец-то вернулась к своим владельцам.

Завернутая в мягкое одеяло на плюшевом диване, она совсем не похожа на собаку, которая только что пережила более 17 месяцев в дикой природе. Валери ютится между 24-летней Джорджией Гарднер и 25-летним Джошем Фишлоком, время от времени лижу им лица, будто наверстывая упущенное время.

"Она королева в доме. Это ее дом, а мы просто немного в нем живем", - говорит Джорджия.

Побег во время похода

Невероятное приключение Валери началось в ноябре 2023 года. Во время похода с палатками на отдаленный остров Кенгуру на юге Австралии, 4-килограммовая такса с короткими лапками и длинным черно-коричневым телом внезапно сбежала из кемпинга.

Валери имела микрочип и Apple AirTag на ошейнике. Однако остров, где преобладает сельское хозяйство и животноводство, малонаселенный, и AirTag нуждался в других устройствах Apple поблизости для отслеживания.

Пара сделала все, что могла: опубликовала сообщение об исчезновении в местной группе Facebook, оставила свою одежду и игрушки Валери с ее запахом возле места исчезновения, а также перевела AirTag в режим "потеряно".

Однако, несмотря на многодневные поиски с участием общины, Джорджия и Джош были вынуждены вернуться домой на материковую Австралию, оставив остров без своей любимицы.

"Оставить остров было, пожалуй, самым трудным решением в моей жизни. Мы поехали туда втроем, а возвращались вдвоем. Это было очень ужасное ощущение", - рассказал Джош.

Как выглядела Валери до своего побега в пустыне (фото: Джорджия Гарднер)

Надежда угасала: жизнь среди хищников

Шли недели, потом месяцы, но о Валери не было никаких известий. Пара пыталась смириться с тем, что их крошечная такса исчезла на острове, где обитают такие хищники, как змеи и орлы. Они даже придумали историю, якобы ее подобрала какая-то пожилая фермерша, и теперь Валери наслаждается собачьим печеньем в теплой постели.

"Но нам точно пришлось быть реалистами, что мы можем никогда не вернуть ее домой. И нам пришлось пережить это горе", - делится Гарднер.

Фото, которое изменило все

Затем, в один февральский день, более года после исчезновения Валери, фермер на острове Кенгуру сфотографировал маленькую собаку, которая бегала по полям. Это фото в конце концов попало в спасательный центр дикой природы Кангала, который поддерживал связь с владельцами Валери. Гарднер говорит, что сначала они не могли поверить своим глазам.

"Невозможно, чтобы 4-килограммовая собака смогла так долго выживать в дикой природе", - вспоминает она свои мысли. Но на фотографии была точно Валери.

Лиза Карран, которая вместе со своим мужем Джаредом руководит спасательным центром, рассказывает, что сразу взялись за спасение Валери в свободное время. Это было непросто.

Месяцы ловушек и наблюдений

Сначала спасатели думали, что на поимку таксы понадобится несколько дней. Они установили около десятка "кошачьих ловушек" - клеток с едой, которые запираются, когда животное заходит. Но ловили почти все: опоссумов, диких котов, валаби - кроме Валери.

"Даже несколько кенгуру засунули туда свои головы", - смеется Карран.

Вместе с командой волонтеров они начали экспериментировать с различными ловушками, часто работая долгими ночами. В конце концов, они обустроили большой загон с крышей, камерами для наблюдения и дверью с дистанционным управлением.

Его установили там, где Валери видели в последний раз. Ежедневно отряд пополняли жареной курицей, а также игрушками и одеждой Валери, содержащими запах ее хозяев.

В конце концов, Валери начала появляться, хватая еду и снова исчезая. И наконец, почти через два месяца попыток, все сложилось. Валери зашла в загон, немного расслабилась. Затем нажали на пульт, чтобы закрыть дверцу.

"Было невероятно спускаться из машины к месту ловушки и слышать ее лай", - вспоминает Карран. Она залезла в загон со своей дочерью, и в конце концов Валери залезла им на колени и уснула.

"Наши сердца тогда просто разрывались. Мы знали, что она никогда, никогда не хотела быть там ни на минуту", - говорит Лиза.

Тайна выживания и новая жизнь дома

Никто точно не знает, как Валере удалось выжить столько дней в дикой природе. Ее нашли примерно в 30 милях (48 километрах) от места кемпинга, которое она покинула. Карран предполагает, что она пила воду с соседних ферм, зарывалась в землю для укрытия или даже питалась тушами мертвых животных.

После спасения Валери осмотрел ветеринар, который подтвердил ее отличное здоровье. Она даже немного набрала вес, имея, по словам Карран, "телосложение маленькой бодибилдерши".

Прошел примерно месяц с момента ее спасения, и около двух недель Валери уже дома с Джорджией и Джошем. Говорят, она снова привыкла к домашней жизни: играет с игрушками, обнимается в постели и наслаждается прогулками, как и до исчезновения.

"Она вернулась немного более независимой. Валери все еще достаточно привязана к нам, но она сильнее и более самостоятельна", - говорит Джорджия.

Такса Валери после возвращения домой (фото: Джорджия Гарднер)

Сделайте все, что в ваших силах

Лизу Карран часто спрашивали, почему они потратили столько усилий и времени на поиски одной крошечной собаки.

Для нее ответ был простым: "Если бы это была ваша собака, что бы вы хотели, чтобы кто-то сделал? Разве вы не хотели бы, чтобы кто-то сказал: "Эй, давайте сделаем все, что в наших силах?" Мы все, как люди, должны просто объединиться и сделать все правильно, или хотя бы попытаться".

Джорджия и Джош получают множество сообщений от людей, которые утверждают, что история Валери дала им надежду. Гарднер надеется, что именно это люди и вынесут из этой удивительной саги:

"Если крошечная 4-килограммовая такса смогла выжить на острове Кенгуру в австралийском буше, то, знаете, вы тоже можете пережить все, через что проходите".