Для допомоги українським військовим проведуть онлайн-забіги: як взяти участь

Українців просять долучатися до благодійного заходу для допомоги військовим, для чого організовують онлайн-забіги, а взяти участь у них може кожен, навіть за межами нашої країни.
У чому суть такого марафону, коли він стартує та як приєднатися - читайте в матеріалі нижче.
Такі забіги на підтримку українського війська спрямовані на покупку необхідного обладнання.
Як розповідають організатори забігу "ЗСУ RUN", зараз для військових Зенітної ракетної бригади ім. Пилипа Орлика, в/ч А 2183, потрібен дизельний генератор на 6кВт, який дуже буде до речі "для забезпечення заходів повсякденної діяльності, під час виконання бойових завдань в польових умовах".
"Кожен фінішер, отримує медаль-красуню у вигляді ЗРК С-300ПС, який захищає наше небо", - зазначається в повідомленні.
Оскільки захід проводиться онлайн, в ньому може взяти участь "хто завгодно і де завгодно, в Україні та за її межами".
Дистанції можна вибирати самими:
Дати забігу: 05 - 07 серпня.
"Обирайте зручний час та місце забігу самостійно, об'єднуйтесь й обов'язково діліться своїми результатами в соц. мережах", - пояснюють організатори.
Щоб взяти участь у таких забігах, слід зареєструватися та заповнити форму https://forms.gle / ST7C8ewcmDSd1mEJ6 та сплатити благодійний стартовий внесок на реквізити організації, який піде на придбання дизельного генератора для ЗСУ.
Де оплатити: https://secure.wayforpay.com/donate/d1b409ec3ecf1
Які внески: стартова вартість становить 250 гривень, при цьому при бажанні можна перераховувати велику суму.
Отримати відповіді на всі питання, що цікавлять, а також дізнатися актуальну інформацію, можна в Telegram-каналі організаторів (https://t.me/RunforZSU).
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